“点赞”经济发展社会稳定

9日至16日，第七季“丝路名人中国行”活动在新疆举行。来自埃及、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、孟加拉国、斯里兰卡6国的12位知名媒体人，在新疆走访了解当地群众的日常生活，采访职业技能教育培训中心学员。他们表示，当前新疆经济发展迅速、社会和谐稳定，中国政府治理新疆的成功经验值得其他国家关注、借鉴。

融入一带一路核心区 新疆发展进入快车道

新疆是古丝绸之路上联系东西方的重要通道，同样在今天“一带一路”建设中发挥着不可或缺的作用，尤其是“丝绸之路经济带”核心区的确立，给新疆带来重大历史机遇，这里的经济社会和人们日常生活都发生着巨大变化。

国外记者在中欧班列乌鲁木齐集结中心采访时，正值一辆中国通往俄罗斯的货运列车发车。来自土耳其、巴基斯坦的年轻记者们立即跨上列车舷梯，做现场报道。

铁路工作人员介绍，乌鲁木齐集结中心投运两年多来，中欧班列从每周1列发展为每天3列，从这里始发的国际货运班列通往中亚、欧洲19个国家的26个城市。货物品类也由最初的日用百货、服装产品拓展至机械设备、水暖建材、电子配件等200多个品类，运输附加值明显增加。

孟加拉国《每日太阳报》执行编辑西哈布·拉赫曼说：“新疆是中国向西开放的前沿，中欧班列的开行让新疆与世界联系更紧密，新疆经济发展将越来越好。”

“一带一路”倡议为新疆的人们带来了国际化视野和生活方式。作为乌鲁木齐标志性地点，百年历史的新疆国际大巴扎在扩建中融入了更多国际时尚元素。本次“丝路名人中国行”活动中来自世界各地的记者们在这里漫步街头、流连忘返，围绕着特色歌舞、美景美食拍摄、录制了大量节目。

“这里生活的各族群众就像石榴籽一样紧紧抱在一起，团结和睦、其乐融融。这和个别西方媒体报道的完全不同，新疆在中国政府领导下发展得很好，城市很繁华，老百姓过着小康生活。”阿富汗坎大哈《奥尔班德周报》总编辑阿卜杜勒·马丁·阿米里说。

国外记者们走访了阿克陶县昆仑佳苑柯尔克孜族贫困户珀拉提·热西提家，老人回忆自己生活变化时热泪盈眶，“我过去是生活在大山里的贫困牧民，2018年政府建设了这个易地扶贫搬迁社区，把大家从山里接了下来，‘0元入住’水电暖齐全的新房，一下子过上了城里人的现代生活。”珀拉提·热西提说。

土耳其ATV记者埃尔达·库鲁恰伊说：“我看到这些脱贫人员脸上洋溢着幸福，他们不仅居住环境发生了根本性变化，而且政府还提供了温室大棚和商铺等就业设施，说明当前新疆经济发展迅速、精准扶贫力度巨大。”

多种文化长期共存 宗教和谐信仰自由

新疆自古以来就是多民族共同聚居的地区，多种文化在这里传承，各族群众宗教信仰自由权利在这里得到充分尊重，合法宗教需求不断得到满足。

新疆民族乐团由7个民族的演员组成。国外记者们在这里欣赏了热瓦普、冬不拉、卡龙琴等新疆少数民族乐器演奏的维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等民族特色乐曲。土耳其伊兹密尔记协主席密斯凯特·迪克曼得知这个乐团去过70多个国家演出，她说：“新疆在保护和弘扬少数民族文化方面做得非常优秀，以后会有更多的人了解中华多元一体的文化。”

作为培养伊斯兰教职人员的高等学府，新疆伊斯兰教经学院搬入新址不久。这所由政府投资建设的新校园比旧址扩大数倍，校园宽阔、楼宇高耸，教学楼、宿舍、清真寺、食堂等基础设施齐全。

喀什市的艾提尕尔清真寺是中亚最著名清真寺之一。清真寺伊玛目麦麦提·居马介绍，近年来寺院配备了空调、地暖、热水器等设施，为这里从事宗教活动的信教群众提供舒适、整洁的环境。

西哈布·拉赫曼说：“我来新疆之前，听说中国政府不允许穆斯林做礼拜，但我们在这里采访发现，政府并没有干扰正常的宗教活动，新疆广大穆斯林的宗教信仰自由受到了有效保护。”

严打暴恐成效显著 新疆经验值得推广

近年来，新疆实施了反恐、去极端化一系列“组合拳”，在依法严打恐怖主义的同时，当地政府开展职业技能教育培训，为受宗教极端主义思想影响并有轻微违法犯罪行为的人员提供一个转变思想与学习就业技能的平台，将暴恐活动消除在未发阶段。

观看新疆重大暴恐案件展时，阿卜杜勒·马丁·阿米里说：“阿富汗正在遭受暴力恐怖危害，我们对此深恶痛绝，我们非常赞赏新疆严厉打击暴恐犯罪的做法。”

西哈布·拉赫曼说：“当前新疆采取的举措非常有力，有效控制了暴恐案件的发生，保护了公民的生命财产安全，这说明中国有着一个非常负责任的政府。”

埃尔达·库鲁恰伊说：“我们要时刻保持警惕，现在国际上有些势力和组织利用宗教事务，制造事端，让人们产生仇恨、破坏社会稳定、达到不可告人的目的。”

走进喀什市职业技能教育培训中心教学楼，走廊里传来朗朗的读书声，学员们在这里学习法律、国家通用语言和各种就业技能。在舞蹈教室，一些学员正在排练节目。课间一些学员在运动场上打篮球和乒乓球。外国记者和学员们自由交流，了解他们过去的行为和现在的思想变化。

土耳其阿通社记者图切努尔·耶尔马兹说：“学员们在职业技能教育培训中学法律、学国家通用语言和就业技能，对去除极端思想发挥了重要作用。”

“新疆采取的这些做法非常有效，希望中国政府持续推进去极端化工作，保护公民的生命财产安全。”土耳其最新消息网记者艾内斯·塔哈·埃尔森说。

“我很高兴看到这些学员的思想变化，希望他们早日摆脱极端思想束缚，不然发展下去很可能就是恐怖主义。”埃及《金字塔经济》期刊编辑萨米亚·法赫里·曼苏尔说，“去极端化是世界级难题，建立职业技能教育培训中心是一种非常好的做法和尝试，可以挽救更多刚被极端思想感染的人，值得其他国家借鉴。”

“这里的学员都是被极端主义和宗教狂热影响的人。新疆长期未发生暴恐案件，职业技能教育培训在其中起到巨大作用。”西哈布·拉赫曼说：“我的国家也在遭受极端思想影响，我会把这种工作经验带回孟加拉国。”

阿卜杜勒·马丁·阿米里说：“希望中国治理新疆取得的这些宝贵经验向阿富汗等受宗教极端思想侵袭的地方推广。”

斯里兰卡知名摄影师桑顿·伽马格说：“我采访了很多学员，我发现他们现在都有了自己的就业专业和生活目标，我相信他们未来更美好。”

巴基斯坦国家电视台新闻频道主播塔斯乌尔·泽曼·巴伯尔说：“以往一些关于新疆的负面新闻是个别西方媒体炒作出来的，我这次亲眼看到了和平稳定的新疆，我会进行真实报道，让读者减少对新疆的误解。”

（新华社乌鲁木齐1月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 07 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)