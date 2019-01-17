原标题：国内奶牛存栏量连续五年下降 奶价回升奶牛养殖业春天到来？

新年伊始，对于走在亏损路上的国内奶牛养殖企业来说，伴随着奶价的不断上涨，是否意味着奶牛养殖业的春天已经来临？

对此，《证券日报》记者采访了国内养殖企业及行业内专家，在他们看来，国内奶价自2018年7月份至今一直保持增长，2019年奶价将保持增长的态势，但是不会出现大幅上涨。相比往年，今年奶牛养殖企业的日子将会好过。

奶牛存栏量连续五年下降

值得一提的是，国内奶牛养殖行业在经历了2016年、2017年低迷后，2018年，又因国家整治环保问题遭受影响较大，特别是南方地区，一些奶牛养殖牧场因环保不达标而关停，因此，国内奶牛养殖的存栏量不断下降。

中国农业大学教授、国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利给出的调查数据显示，自2014年至2018年，国内奶牛存栏连续五年持续下降，2017年国内奶牛存栏有773万头，2018年国内奶牛存栏低于700万头。

“我国原奶价格从2018年8月份开始进入上升通道，环保压力、热应激、消费旺季等叠加因素，3年来奶价的低迷现象有所扭转。”李胜利表示。

在李胜利看来，2018年秋季奶价的上涨是消费旺季叠加奶源紧缺双重因素导致；环保问题以及近两年养殖端的低效益和亏损，造成大量存栏300头以下的规模化牧场和小区退出；南方乳企奶源短缺在10%-30%；牛肉价格坚挺以及短缺肉牛，使奶牛场愿意淘汰奶牛；原奶供给的季节性波动周期仍然存在。 “2019年上半年比2018年上半年应该会好很多。2019年应该更好的保护奶源，给奶农一个更加合理的价格，不然没有牛了，中国奶业会出现大问题。”李胜利如此表示。

奶牛养殖业迎来利好

值得一提的是，奶价波动与市场供需有直接的关系，自2018年下半年以来的奶价上涨来看，2019年国内奶牛养殖行业的日子将比2018年更好过。

据《证券日报》记者走访了解，目前，国内奶源供应出现紧张，这从乳企与奶农的合作关系的微妙变化可见。

“过去，乳企与奶农的合同签署有的是季度签，有的是一年期，但是，从2018年年底到现在，乳企与奶农的合同都是签订一年期，提前锁定奶源，这些变化说明，国内奶量供应不足。”一位从事奶牛养殖行业的负责人对《证券日报》记者表示，2019年国内处于缺奶的行情。

在上述负责人看来，往年蒙牛这时候用的牛奶是1.2万吨，现在是1.3万吨，说明企业的产品销售量增加了。同样，从蒙牛和伊利的业绩来看，业绩增长的背后，用奶量也在不断增加。

而据《证券日报》记者了解，2016年、2017年，受乳制品销售疲软影响，国内奶牛养殖企业都在忙着喷粉，因此，多数养殖企业的日子都不好过，现代牧业、中国圣牧这些大型养殖企业都进入了亏损状态。如今，伴随着新一轮奶价的上涨，是否意味着中国奶牛养殖行业的好日子也随之而来呢？

对此，上述乳业负责人表示，短期来看对养殖企业是利好，2019年的日子要比2018年好。因为2018年国内养殖企业的成本在增加，国内企业都在降本增效，效果明显，另外，目前很多养殖企业是种养结合，也降低了成本。现在奶价上涨，对养牛养殖行业产生利好。但未来的奶价不会像2013年奶荒时那么涨。

而据《证券日报》记者了解，现代牧业目前的每公斤奶价平均在3.8元-3.9元，公司亏损并非来自于主业不给力，而是因为公司拨备坏账所致，都是历史遗留问题。如果公司股价能够回升上涨，那么对于现代牧业来说，日子就会更好过。

另外，一位拥有500头奶牛养殖的王军(化名)对于2019年的奶价行情也十分看好。“现在企业收奶的价格超过4元/公斤，利润还可以。”

在王军看来，随着消费者的消费理念的改变，市场上对于低温新鲜牛奶的需求在增加，另外，国内奶牛存栏量不足，在需求大于供应的背景下，奶价自然上涨。

不过，未来奶价的走势，是否会回到2013年奶荒时的高奶价呢？对此，受采访的人士均表示不会出现。

而在乳业专家宋亮看来，造成原奶价格上涨的原因：一方面是环保问题奶牛存栏量减少；一方面是国家通过奶业振兴规划，对奶业的支持信号明显，养殖户看好未来预期。另外，国家推出优质乳工程，也加大了企业对本地原奶的需求，造成供求紧张。“2019年国内奶价会是温和上涨的态势，整体涨幅不会太大。” 宋亮对《证券日报》记者如此表示。

乳企加大奶源控制

乳业专家王丁棉接受《证券日报》记者采访时表示，中国如果只剩下几个几十个万头牧场，将会是中国奶业的一个恶梦，万头牧场以资本养牛为主流，以吸金为策略，如果资本抽资离开，中国奶业就会发生海啸一般的劫难。

不过，从目前来看，国内大型乳企们在奶源布局上开始发力。

据《证券日报》记者了解，在蒙牛乳业控股中国圣牧后，市场上近日来又传出有利看上蒙牛系的另一个小伙伴赛科星以及中地乳业。

而上述两家牧业公司，一家在新三板挂牌，一家在港交所上市。

资料显示，2015年11月份赛科星在新三板挂牌新，2017年公司营收19.5亿元，同比增长33.8%；净利润4979万元，同比增长117.2%。而中地乳业2015年12月份登陆港交所，2017年营收11亿元，该公司目前在京津冀约有4万头奶牛，基本都是规模化牧场。

不过，对于伊利股份是否出手将“赛科星和中地乳业”纳入旗下，目前上述三家公司均为发布相关公告，因此，目前未能从官方确认。不过，在业内人士看来，上述信息虽未得到官方确认，但给出的信息来看，就是这些大型乳企意在控制奶源。

(责编：杨曦、仝宗莉)