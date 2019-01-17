北京部分社区试点慢性病门诊按人头付费

原标题：部分社区试点慢性病门诊按人头付费

新机构首次亮相、推广防流感三字经……昨日，市十五届人大二次会议举行的第二场新闻发布会颇有亮点。市卫健委、市住建委、市人力社保局、市医保局、市教委以及市民政局相关负责人分别介绍了北京市保障和改善民生的情况。

市卫健委

积极开展分娩镇痛和家属陪伴分娩

今年本市将进一步提升医疗服务。医疗机构要优化产科服务，在门诊合理安排B超等设备，增加胎心监护等可穿戴设备，缩短产科检查等候时间；积极开展分娩镇痛服务和家属陪伴分娩，设立母婴关爱室；扩大儿科紧密型医联体成员数量，使成员医院数量达到8家以上，方便患儿诊治；各区二级以上综合医院老年友善医院覆盖面达50%以上；三级医院落实口腔科、产科产前检查复诊预约，复诊预约率达到90%以上。

此外，倒卖号源、过度诊疗等15种医疗违规行为将被严肃处理。北京市在原国家卫生计生委、国家中医药管理局《关于印发加强医疗卫生行风建设“九不准”的通知》基础上，进一步提出了“六不得”：不得发生倒卖号源、床位等扰乱医疗秩序行为；不得发生分解诊疗和过度医疗行为；不得发生违规合作、违规转诊行为；不得发生违规骗取医疗保障基金行为；不得发生违规销售辅具、耗材行为；不得发生医疗设备、耗材招标采购违法违规行为。对发生违法违规行为的医疗机构、科室和个人，将严格依法依规依纪追究责任，严肃处理。

市住建委

共有产权房今年将继续加大投放

“目前共有产权房供不应求，今年将继续加大投放。”北京市住建委副主任邹劲松介绍说，去年北京共有产权住房已累计启动网申3.3万套，其中2018年网申2.9万套，累计销售1.73万套。

2018年，全市启动公租房分配3.23万套（户），其中实物房源2.66万套，发放市场租房补贴0.57万户，完成市政府实事任务分配公租房1.5万套（户）的215%。共有产权住房已累计启动网申3.3万套，其中2018年网申2.9万套，累计销售1.73万套。

此外，今年7月1日前，公租房全部安装人脸识别，用于加大公租房监管力度，未来新建公租房必须安装人脸识别等科技手段。

市医保局

部分社区试点慢性病门诊按人头付费

昨日，市医保局作为机构改革新组建单位首次亮相新闻发布会。市医保局副局长杜鑫介绍说，2018年城镇职工参保人员1625万人，医保药品报销品种由2510种增加到3003种，国家谈判的17种抗癌药品纳入本市报销范围。

在今年的医耗改革方面，杜鑫明确，医疗服务项目能报尽报。对此次调整的1600余项医疗服务项目，除国家明确规定不报销的项目外，按照能报尽报安排，统一纳入医保报销范围，最大限度地减轻参保人员的医药费负担，保障参保人员基本医疗待遇。其中1491项均按甲类报销，特别是此次调整后的151项精神类项目全部按甲类报销，个人不增加医疗费用负担。

同时，将进一步提高住院报销封顶线。针对本次改革中门诊、住院费用影响较大的病种，研究完善单病种支付政策，有效稳控个人医疗费用负担水平。

2019年，市医保局还将进一步深化医保付费方式改革。加强医保基金预算管理，不断完善总额控制管理办法。加快推进三级综合医院住院按病种付费等改革。在部分社区卫生服务机构开展糖尿病、高血压等慢性病门诊按人头付费试点，提高医保基金使用效率。据了解，按人头付费是指医保中心与医院结算门诊费用是按人次乘以核定的次均门诊费用。同时，针对此次改革中门诊、住院费用有影响的病种，研究完善单病种支付政策，有效控制个人负担水平。

市人社局

就业见习补贴标准将适当提高

去年，本市人力社保工作成效显著，27.5万农民实现二、三产业转移就业，技能人才达330万人，高技能人才达近百万人。据市人力社保局副局长、新闻发言人王明山介绍，自今年1月1日起，对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。对面临暂时性生产经营困难且恢复有望、坚持不裁员或少裁员的参保企业，可按6个月的本市上年度月人均失业保险金和参保职工人数确定返还标准。用人单位招用本市城乡就业困难人员、退役士兵、企业分流职工等的，岗位补贴提高到每人每年8000元。同时，今年本市将通过创新创业带来新的经济增长点，创造更多就业机会。个人小额便捷贷款最高额度则提高到了15万元。同时促进高校毕业生高质量就业，扩大就业见习补贴范围，自今年起，将就业见习补贴范围由离校未就业高校毕业生扩大至16至24岁的登记失业人员和转移就业登记的农村劳动力，并适当提高补贴标准。本市还将为创业者提供低成本场地支持、指导服务和政策扶持，完善“大学生创业板”支持政策并根据入驻实体数量、孵化效果和带动就业成效，对创业孵化基地给予一定奖补。

市教委

雄安新区4所援助学校全部挂牌

市教委副主任李奕表示，去年，本市加强了冰雪特色学校的建设，启动遴选50所冰雪特色学校，累计达到100所，近年来全市上冰上雪学生累计46万余名。同时，努力缓解“入园难”，实施第三期学前教育行动计划，年底前完成全年新增3万个学位的任务。

进一步完善名额分配、市级统筹、校额到校、乡村计划等各项中招方式，去年本市初中学生升入优质高中占所有考生比例超过52%。义务教育入学规则逐年优化，全市100%的公办小学和初中划片就近入学。2018年小学就近入学比例在99%以上，初中就近入学比例在96%以上。

在京津冀教育协同发展方面，支持在城市副中心行政办公区周边规划建设13所左右优质中小学、幼儿园，在城市副中心新增规划学校133所。加快推进北京学校、首师大附中通州校区、人大附中通州校区及多所幼儿园建设。在雄安新区建设高水平幼儿园、小学、完全中学各一所，分别由北京市北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中支持。4所援助学校（北京市第八十中学雄安校区、北京市朝阳区实验小学雄安校区、北京市海淀区中关村第三小学雄安校区、北京市六一幼儿园雄安园区）全部实现挂牌。

文/本报记者 解丽 张小妹

摄影/本报记者 崔峻

(责编：仝宗莉、杨曦)