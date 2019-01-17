原标题：调查组进驻第三天 华林周围“空了”

曾经热闹的华林集团门前如今空无一人

黄骅这座沧州下辖的华北小城，过去令人有所耳闻的只是黄骅港，但是这一次，却是因为涉嫌传销的华林集团而引发诸多关注。

15日晚间，沧州市委宣传部在微信公众号“沧州发布”发布消息称，自联合调查组进驻华林公司以来，经过紧张的工作，初步查明，该公司涉嫌组织领导传销活动。“目前，公司主要负责人和相关人员已被警方控制。对该案我们将依法依规，彻查严办”。

实地探访

公司全部放假 周边饭馆小超市已关门

1月15日，星期二，晴，许是有风的缘故，黄骅的天空分外蓝。

出租车司机范磊（化名）早上7点就出车了，他说想多拉些活，“最近客人太少了”。可没想到从7点到11点四个小时内，他只拉了四个客人，还都是短途。范磊有些沮丧，“这和之前相比差太多了”。

这一天是联合调查组进驻华林集团开展全面调查的第三天，与之前人来人往、车水马龙的情形不同的是，华林集团总部周边却颇为冷清。公司大门关闭，只偶尔能看到有人出入。门卫称，公司已经全部放假，有什么事情春节之后再说。

“配合调查呗。”一名知情人士称，权健的事情，让华林受到了牵连，2018年12月底的会议开完后，公司就放假了，“原本定于1月份召开的会都取消了”。

北京青年报记者注意到，目前华林集团旁边的寿源酒店股份有限公司的招牌已经被撤下，酒店的名字也已经看不到了。不仅如此，华林集团周边的饭馆、小超市等都已经关门，而其附近一个专门卖DDS产品以及有相关培训的小集市也已经人去房空。

集市中的一名老板称，市场关闭是华林公司通知的，已经关了几天了，具体什么时候开门还不知道，“能开的时候，公司会再通知的”。这名老板在市场里卖的是DDS按摩器的相关配件，“人多的时候，生意还可以”。

曾年均10万人参观 小商家现在愁客源

提起华林，几乎黄骅人都知道。

根据黄骅市政府工作报告，2017年黄骅市全部财政收入为33.2亿元，而一个华林集团在2017年的销售收入就为39亿元。

“不开会了，受权健被查的牵连了。”黄骅人张伟（化名）说。早前，他听说，不少人去华林公司闹事，有关部门就把华林公司给封了，“有十多天了”。

张伟说他听过华林的销售模式，“就是传销”。但他的说法却遭到了前述知情人士的否认，“有直销牌照，怎么是传销？”该人士强调，这次华林就是受到权健的牵连。

相比权健总部，华林集团的占地面积并不算大，而且就在主干道旁。北青报记者发现，在其一公里范围内，有大小宾馆、旅店十余家，前来华林参加培训的“学员”们，除了入住华林自己的宾馆，人多时，也会选择此类宾馆入住，“如果有会议，至少得提前一周订房。”一家宾馆的前台称。

“今年大概是没什么收入了。”另一家宾馆的老板显得特别焦虑，他直言，自己这边的主要收入就来自于参加华林培训的“学员”。权健的事情出来后，他们一直就挺担心，“之前订房的，基本都已经退订了”。

这名老板拒不透露住房价格，但他承认，人多的时候，不仅周围的宾馆会住满，而且每个房间都是要加床的，“我这边住100多人是没问题的”。

此前，范磊一直在华林集团周围“趴活”，只要有人去参加培训，生意就不错，“那时候一天高铁站能来回好几趟。”范磊说，不仅是出租车，就连周边的饭店、小超市、宾馆也都跟着“沾光”。范磊之前拉过的学员，有直接加盟的，也有就当旅游的。

2016年5月27日，华林集团官网曾刊发文章《渤海新区多项目开工，华林位列其中大放光华》，华林董事长刘德林在文中披露，“据统计，2008年后，每年来华林参观考察的人高达10万人次，给黄骅的交通、运输、物流、餐饮、住宿、特产等领域带来了巨大收益”。

公司揭秘

董事长跨界多 从生产队长到锅炉厂长

从目前各种介绍来看，河北华林集团董事长、总裁刘德林履历亮眼，经历也颇为丰富，是清华大学MBA毕业、河北省优秀企业家、黄骅市政协常委，担任过生产队长、乡镇企业保健医生、公社砖瓦厂厂长、公社综合厂厂长、市属企业无压锅炉厂厂长等职务。

2003年“非典”期间，刘德林开始研究如何进行苜蓿产品的深加工。为此，他曾多次带着苜蓿前往北京，希望进行产品开发。最终，他找到国家重点科技项目学术带头人李建民教授，最终研制出苜蓿营养健康食品，定名为营养代谢酸碱平衡调节剂，即“酸碱平”。此后，华林逐渐切入直销。

作为黄骅人，刘德林在当地如鱼得水。北青报记者查阅到的相关新闻显示，2014年、2015年，刘德林先后获得黄骅市优秀企业家称号，还曾获得2014年度的捐资助教奖。2016年，刘德林出资600万支持家乡建设，被黄骅市委授予“乡贤典范”荣誉称号，还因此接受了央视的采访。

华林官网发布的文章显示，2017年7月11日，华林总部新大厦开工奠基仪式举行。“华林总部大厦总规划用地103.8亩，建筑面积20万平方米，预计投资6亿元，主体由华林总部、酸碱平总部和寿源总部构成。”

然而，天眼查信息显示，华林大厦位于市区渤海路附近，2016年时购买的价格为3350万元。如今华林大厦已经停工，工地也空无一人，看来预计2019年竣工的日期，也要遥遥无期了。

所谓生产专利 “酸碱平”根本没拿到

按照华林经销商的说法，“华林酸碱平”生物电渗析疗法已经正式作为代替医药处方被国家卫生部批准。这是1986年提出的一种高新技术，在华林集团的对外宣传中，华林酸碱平DDS按摩器曾获得了美国FDA的认证，而北青报记者在FDA的官方网站PMA（上市前审批）和510（k）s（上市前通知）两项中都没有查询到华林酸碱平DDS按摩器的医疗器械认证资料。

北青报记者查阅的相关资料显示，2006年10月，刘德林为酸碱平生物电按摩器申请发明专利。申请说明显示，这是一种涉及人体理疗按摩的装置，具体为一种酸碱平生物电按摩器。据刘德林介绍，该发明按摩器具有活化细胞、净化血液，使体液保持酸碱平衡、提升人体自然治愈力等功能，从而使人体达到最佳状态。

2008年10月，该专利进入实质审查的阶段，2011年9月，该专利的状态显示为“发明专利申请公布后被驳回”。

对此，北京市京师律师事务所张新年律师在接受北青报记者采访时指出，依据有关规定，专利申请分为：提交申请、受理、初审审查、发明专利公布、实质审查、授权及授权公告、下发专利证书等七个阶段。

实质审查是发明专利申请在授权以前必经的一个阶段。申请人需在申请日（最早优先权日）起3年内提交实质审查请求。也可以在申请文件递交的同时提交实质审查请求，以加快审查员对申请文件的审查速度。

“专利实质审查的时间一般是6-18个月。”张新年说，发明专利申请被驳回就是专利申请没有被通过，“因为申请文件存在明显实质性缺陷，修改后仍然没有被消除”。

案例佐证

传销还是直销？ “传销”事实早被认定

此外，尽管华林在2015年拿到了直销牌照，但有关判决书却显示，2015年之前，河北华林酸碱平生物科技有限公司确实是以传销组织的形式存在的。

2014年，张某甲、王某甲、廖某甲、文某等12人被河北省任丘市检察院以组织、领导传销活动罪提起公诉。根据检察院的指控，2013年至2014年4月6日，张某甲、王某甲、廖某甲、文某等12人在任丘市谢刘场村、香港街、林业局平房等地租住房屋，以河北华林酸碱平科技有限公司的名义发展传销组织，组织领导70余人参加传销活动。最终，这些人员以组织、领导传销活动罪被河北省任丘市法院分别判处8-9个月不等的有期徒刑，并处以一定数量的罚金。

公诉书显示，上述12人以发展人员的数量为依据，建立组织层级，并以此作为返利依据。其在传销组织内部层级为主任以上级别，并在传销组织内部承担寝室人员管理、组织人员上课、发展下线的职责。

在这份判决书中，北青报记者注意到，12个人都提到了传销组织的名称是“河北华林酸碱平生物技术有限公司”，营销的产品是按摩器，3900元一套，但他们都没有见过产品，不过产品通过下线或者下线的下线卖出去后，会有相应的提成。

而在北青报记者的采访中，华林的经销商们始终不承认华林是传销，但北青报记者在裁判文书网上发现的一份行政判决书，却牵出了“华林”曾被襄汾市工商局认定为传销的事实。

这份宣判时间为2018年2月的判决书中显示，2015年11月，贾某焕向河北华林酸碱平生物技术有限公司交了12500元购买了DDS按摩器及相关产品成为其加盟商，同时还取得介绍他人加盟、获取介绍费的资格。判决书显示，贾某焕从事DDS按摩器经营模式为：必须交钱购买DDS按摩器、承认技术，才有资格加盟河北华林公司，才能介绍他人加盟，获取介绍费。

1月16日上午，北青报记者联系了黄骅市委宣传部新闻科，一名工作人员称，调查组是市领导担任主要成员，其也是通过通报了解情况的。“调查组具体是哪些单位组成的，我也没办法说。”工作人员称，如果想了解具体情况，建议还是关注政府官方网站。

文并摄/本报记者 张蕊

“华林”事件发酵时间表

2018年12月底，权健被查，华林放假，有人前往华林门口维权。

2019年1月9日，河南都市频道报道华林涉嫌“传销”，两天后华林在河南商丘的会场已经被查封。

1月13日，“沧州发布”发布消息称，黄骅市委、市政府组成联合调查组进驻企业，正在开展全面调查。

1月15日，“沧州发布”再次发布消息称，初步查明，华林公司涉嫌组织领导传销活动。

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权健全国客服开通 退货只能先登记

“权健”倒下，让许多经销商以及购买了其产品的消费者苦不堪言，“我这些天什么事情都没做，就一直想问问权健，我手里的货怎么办”。权健的一名经销商告诉北京青年报记者，权健一出事，他十几万的货都“砸”手里了，“能退一点是一点儿”。

并非只有上述经销商遇到这样的问题，在北青报记者的采访中，不少人手中还有权健的产品，金额从几千元到几万元不等，“权健的客服就让留了姓名、电话什么的，也没说什么时候给回复。”一名权健产品的购买者说。

1月16日上午，北青报记者拨通了权健集团的全国客服热线询问“退货相关事宜”，工作人员称，可以先留下姓名、电话、身份证号等相关信息，“先记录，然后去反馈”。

工作人员说，目前暂时不可以直接退货，只能先留相关信息，退货的具体时间不太好说，是否能退也不好说，“现在具体的事情都没有办法回复”。

提及权健公司目前的状况，该工作人员称，公司正在积极配合相关部门的调查，等调查结果出来之后，政府会有后续的解决方案。

对于“束昱辉被批捕”的问题，“关于这个事情，我没有办法回复”。该工作人员如是回答。

(责编：仝宗莉、杨曦)