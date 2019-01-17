给“低头族”开罚单开了个好头

毛建国
“你好，刚刚你拿着手机边看边过斑马线，根据《温州市文明行为促进条例》，行人横穿道路时低头看手机要处以10元的处罚。”1月14日上午9点24分，在浙江温州市区学院路口，交警对斑马线上的“低头族”市民胡女士现场开具了处罚罚单。这也是《温州市文明行为促进条例》今年元旦开始实施后，行人在斑马线上看手机被处罚的首张罚单。（1月16日《温州晚报》）
畅销书《人类简史》讲到了“驯化”问题。比如说小麦本来只是一种野草，但被人类发现价值之后，开始大面积推广，而为了使其更好生长，人类做了大量的事。看起来是人类“驯化”了小麦，但站在小麦的角度，何尝没有“驯化”人类？同样，今天我们在大量使用手机，又何尝没有被手机“驯化”？
这些年来，由于玩手机而造成的悲剧，已经发生太多了。据世界卫生组织调查：全世界每年有超过27万行人，死于路面交通事故，而行人走路时玩手机分散注意力被认为是交通事故频发的重要原因之一。分析具体的案例，既有害人的也有害己的。据报道，南京一名男子在经过火车道口时，由于专注玩手机，连火车的鸣笛声都没听到，导致火车被逼停18分钟；而中山市一个男子一边玩手机一边闯红灯，与一辆行驶中的摩托车相撞，导致摩托车乘客身亡。
正是因为低头玩手机带来了“致命威胁”，且其呈现上升趋势，所以“低头族”问题引发了越来越多的关注。此前的应对方法更多体现在疏上，表现为苦口婆心地劝说，在西安还有商家铺设一条“低头族专用通道”，但都未能从根本上解决问题。这其实也能理解，一个正在被手机“驯化”的“低头族”，跟一个装睡的人差不多，简单的提醒，又怎么能够叫醒。
而现在，温州给“低头族”开罚单，为完善治理提供了新的思路。今年元旦开始实施的《温州市文明行为促进条例》，对十一项不文明交通行为的处罚作了规定，其中就包括“低头族”。有人可能会说，十元的处罚，未必会给当事人带来足够的痛感，而且这还涉及执法的常态化问题，是“低头必罚”还是“低头偶罚”，直接影响效果。但不管如何，“低头族罚单”还是能够起到一定作用的，正如当地交警所说：“罚不是目的，而是希望引起行人的重视，达到文明、安全通过斑马线。”
这些年来，一直有关于立法规范“低头族”的呼声。地方立法的空间相对有限，有的时候可能还达不到舆论希望的“沉重痛感”，但要看到，这代表着一个趋势。只要“低头族”问题不能得到有效解决，那么对“低头族”普遍立法就会成为一种必然。现在，法律已经明确禁止“开车玩手机”。《道路交通安全法实施条例》规定：驾驶机动车时不得有拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为。有不少人建议，把开车玩手机的行为纳入危险驾驶罪。同样是玩手机，行人“低头族”恐怕也很难置身法外。
没有安全感就没有幸福感。一起又一起的事故，一再证明“低头族”是在与自己和他人的安全开玩笑。如果说现在还有不少人指望通过呼吁喊醒、事故惊醒“低头族”，当发现这些柔性手段都没有什么作用时，那么剩下来的可能就只有一个，那就是通过严格的立法，来约束和惩戒“低头族”了。作为最后的救济手段，入法在很多时候其实也是逼出来的。
温州开出的这张十元罚单，或许不会给一些人带来实实在在的痛感，未必就能从根本上解决问题，但如果“低头族”带来的安全风险始终得不到解决，那么普遍入法也就是尽早的问题。有着温州开的这个头，不排除其他城市也在抓紧调研，准备推动地方立法。 漫画/陈彬
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