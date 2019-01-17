北京二手房价格继续下降

国家统计局昨天发布了2018年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。国家统计局城市司高级统计师刘建伟做出解读。
一线城市新房售价环比涨幅扩大，二手住宅价格继续下降。12月份，据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格上涨1.3%，涨幅比上月扩大1.0个百分点。其中：北京、上海、广州和深圳分别上涨1.0%、0.6%、3.0%和0.4%。二手住宅销售价格下降0.3%。其中：北京、上海、广州和深圳分别下降0.2%、0.3%、0.4%和0.3%。
31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.1%，涨幅比上月分别回落0.3和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.3%，涨幅比上月分别回落0.2和0.1个百分点。
12月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.8%，涨幅比上年同月扩大2.2个百分点。
12月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有3个，与上月相同，最大降幅为0.4%（厦门）；上涨的有12个，增加1个，最高涨幅为3.0%（广州）。同比下降的城市有1个，比上月减少1个，最大降幅为0.4%（厦门）；上涨的有14个，增加1个，最高涨幅为15.9%。
文/本报记者 蔺丽爽
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