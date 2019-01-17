马化腾凌晨回应三款新社交软件 先让家人用起来再说

原标题：先让家人用起来再说

本报讯（记者 温婧）1月15日，三款社交软件同天发布，有人形容这是对微信的“围攻”。昨天凌晨，马化腾在回复朋友圈时表示：“先让家里人能用起来再说吧。”还对马桶MT的匿名社交模式表示反对：“负能量的匿名社交是旗帜鲜明地反对的，没得说。”

互联网实验室的方兴东在朋友圈表示，让竞争来得更猛烈些，打破过去五年微信独霸天下的沉闷格局。他认为，“全球化失败，是微信最大的软肋”。

马化腾凌晨3点55分回复称：“先让家里人能用起来再说吧。”意思是，用户才是王道，没有广大的用户群，只是在小众范围内火，就不能算成功。接着在4点34分，他又回复：“负能量的匿名社交是旗帜鲜明地反对的，没得说。”这条似乎是对马桶MT的回应。

马桶MT是一款匿名社交软件，北京青年报记者在马桶MT官网看到，其介绍称：“马桶MT是一个人脉暗网，是朋友圈的影子，所有微信看不到的听不到的，甚至是被删除的都可能出现在这里。”

而马桶MT的创始人王欣，此前因举报被调查，后王欣被判处3年6个月的有期徒刑。王欣出狱后，马桶MT是其再次创业推出的第一个产品。

(责编：仝宗莉、杨曦)