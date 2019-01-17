原标题：农业农村部：今年农产品 价格具平稳运行基础

1月16日，农业农村部举行2019年首场新闻发布会，介绍2018年重点农产品市场运行情况，并对2019年市场进行展望。农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，2019年我国农产品供给总量仍较为充足，国内农产品价格有平稳运行的基础，但农业内部的结构性矛盾依然存在，不同品种供需形势分化更加明显，加之贸易保护主义、能源价格波动等外部因素，部分品种市场波动风险可能加大，口粮、玉米、大豆、生猪、蔬菜等走势仍将是市场关注重点。

最低收购价政策是农民种粮的“定心丸”。唐珂指出，2019年我国将继续完善稻谷和小麦最低收购价政策。口粮生产和市场有望继续保持基本稳定，稻谷的库存水平依然比较高，市场价格存在一定的下行压力，小麦经历上年的产量、质量下降之后，供需趋于基本平衡，预计2019年库存消化进度加快，市场价格有望弱中趋稳。

值得一提的是，唐珂指出，2018-2019年度，我国玉米需求将继续增加，产需存在一定缺口。临储玉米将继续保持较快的消化节奏，2019年很可能是我国这一轮玉米去库存的尾声。在供需关系趋紧、价格上涨的预期之下，2019年也可能是近年来我国玉米生产由降转增的转折之年。不过，当前玉米库存依然处于较高水平，全年玉米价格缺乏大幅上涨的基础，预计将以稳中有升的走势为主。

对于国内大豆市场形势，唐珂指出，我国大豆进口依存度比较高，要从全球的视角来看。今年我国进口大豆在总量上是有保障的，市场有稳定运行的基础。当然，也不排除3月份南美大豆大量上市之前，市场有炒作南美天气变化导致国际大豆价格大幅波动的风险。对国产大豆来说，随着国家对大豆生产支持力度的加大，2019年播种面积有望继续增加，国产大豆供给能力稳步提升，与进口大豆价格的联动性有可能增强。

2018年生猪市场受非洲猪瘟的影响总体有限，猪价波动不大。唐珂表示，预计在春节前，生猪价格将保持稳中略降，市场供应充足。不过，部分地区仍然需要严格控制生猪及其产品的流动，不排除部分销区价格有所上涨的可能性。关于2019年的生猪市场形势，唐珂说，总体来说，今年下半年猪价将看好，所以养殖场户应适时补栏。据农业农村部监测，2018年12月，全国生猪存栏同比下降4.8%；能繁母猪存栏同比下降8.3%，连续3个月跌幅超过5%的预警线，意味着今年下半年生猪上市量偏少，猪价上涨的可能性较大。

(责编：杨曦、仝宗莉)