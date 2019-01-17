原标题：精准服务龙头农企 推动惠企政策落地

农民增收渠道变窄、示范推广能力减弱、金融风险不断积聚……《经济参考报》记者在安徽省多地走访发现，部分农业龙头企业陷入经营困局，或将带来多重影响。

作为带动农民增收的“火车头”，龙头企业通过建立利益联结机制，把农户组织起来发展订单生产，并创造出就业机会，成为农民增收的渠道。安徽省宿州市萧县农委产业化股负责人说，县内有的龙头企业建立生产基地，统一提供技术指导，农民的小麦一斤能多卖2分钱，但经营遇困后，影响了农民收入的增加。

龙头企业一般从事地方主导或优势产业，经营遇困后无力带动更多农民，原有订单农业、市场渠道等不能完全发挥作用，限制了标准化、专业化生产的推广。

记者走访皖北地区一家农业产业化国家重点龙头企业了解到，这家连年亏损的粮食加工企业是“全国农产品加工示范企业”，获得“中国驰名商标”称号，五年前拥有订单绿色小麦基地110万亩左右，现在仅剩下20万亩。“企业高峰期流转5万亩土地，现在仅剩下500亩。”这家企业负责人说。

龙头企业的发展离不开资金支持，有的资金来自银行贷款、民间融资等，停产、破产将带来大量不良贷款。已停产的一家食品公司近几年累计归还民间融资本金及利息达到0.8亿元，但仍欠民间融资款1.12亿元。除民间融资外，这家公司另在多家金融机构和企业借款2.26亿元，事实上已资不抵债。截至2018年12月，该公司在一家银行结欠贷款四笔，金额2000万元，已全部形成不良。

《经济参考报》记者采访获悉，当前，安徽省农业产业化龙头企业中，95%以上是民营企业。2018年11月，安徽省召开促进民营经济发展大会，推出新增10亿元设立中小企业发展专项资金、设立规模100亿元以上的民营企业纾困救助基金、减轻民营企业税费负担等举措，破解民营企业发展中遇到的困难。

受访人士认为，中央和省级政策举措的出台，将能让包括龙头农企在内的民营企业走出发展困境，但应实施精准服务，推动惠企政策措施落地。

“各地应排查在资金扶持、用地、税收、项目整合等方面存在的不足，建立整改台账，逐一对账销号。”国家发改委产业经济与技术经济研究所研究员姜长云、安徽省萧县农委党组成员徐骅建议，与陷入经营困局的企业建立对接机制，一对一实施精准服务，推动政策措施落地生根，让企业家切实增强获得感。

“当前应梳理共性困难，因企制宜靶向扶持。”安徽省蚌埠市企业家协会秘书长叶洪涛表示，各级政府应加强调研，梳理农业龙头企业存在的共性难题，分门别类制定解决方案。瞄准龙头企业的实际融资需求，开发信贷产品，创新投放方式，推出精准金融产品，鼓励扩大直接融资规模。此外，监管部门应建立贷款去向追踪机制，对贷款投向非主业领域行为进行控制，扶持主业经营。

部分受访企业家呼吁，对符合农业产业结构调整、带动农户面较广，而且现有资质良好、未来有发展前景的龙头企业，在产业资金等方面给予适当支持，可由当地政府监管资金安全运行，帮助企业渡过难关。

(责编：杨曦、仝宗莉)