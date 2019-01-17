19180家失信企业遭海关联合惩戒

原标题：失信企业遭海关联合惩戒

本报北京1月16日讯 记者顾阳从海关总署获悉：截至2018年底，海关对来自税务、财政、环保等部门的19180家失信企业实施了联合惩戒措施，下调了188家企业的信用等级，限制了19180家企业成为海关认证企业，并通过系统对上述企业进行了风险布控，加大查验力度。配合打击“洋垃圾”走私专项行动，2018年5月起，海关总署专门建立了向生态环境部的常态通报机制，每月定期通报涉及“洋垃圾”进境失信企业名单，加大联合惩戒实施力度。截至2018年12月底，已通报6批共34家企业。据生态环境部反馈，已对其中6家存在环境违法行为的企业进行行政处罚，罚款金额合计50.8万元，对其中4家存在环境违法行为的企业不予受理进口许可证申请。海关主动参与国家社会信用体系建设，作为国家进出境监督管理部门，始终致力于构建“一处失信、处处受限”的进出口信用监管格局，努力为诚实守信的企业打造优良的进出口营商环境。

(责编：仝宗莉、赵爽)