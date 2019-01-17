19180家失信企业遭海关联合惩戒

本报北京1月16日讯 记者顾阳从海关总署获悉：截至2018年底，海关对来自税务、财政、环保等部门的19180家失信企业实施了联合惩戒措施，下调了188家企业的信用等级，限制了19180家企业成为海关认证企业，并通过系统对上述企业进行了风险布控，加大查验力度。配合打击“洋垃圾”走私专项行动，2018年5月起，海关总署专门建立了向生态环境部的常态通报机制，每月定期通报涉及“洋垃圾”进境失信企业名单，加大联合惩戒实施力度。截至2018年12月底，已通报6批共34家企业。据生态环境部反馈，已对其中6家存在环境违法行为的企业进行行政处罚，罚款金额合计50.8万元，对其中4家存在环境违法行为的企业不予受理进口许可证申请。海关主动参与国家社会信用体系建设，作为国家进出境监督管理部门，始终致力于构建“一处失信、处处受限”的进出口信用监管格局，努力为诚实守信的企业打造优良的进出口营商环境。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】