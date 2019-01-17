原标题：全球ETF黄金持仓突破1000亿美元

世界黄金协会日前发布的全球黄金ETF需求以及最新持仓数据显示，2018年12月份，全球黄金ETF和类似产品的黄金持仓总量增加69吨，上升至2440吨，2018年度全球黄金ETF持仓总值首度在年末突破1000亿美元大关。

国内ETF产品的规模数据也佐证了黄金概念投资的火爆。截至1月14日，全市场4只黄金ETF（不含联接产品）基金份额合计达42.16亿份，基金规模合计超过115.65亿元。其中，华安黄金易ETF基金份额比2018年1月1日增加7.19%，规模突破28吨，市值近80亿元，成为亚洲最大场内黄金ETF。这4只黄金ETF产品近2年回报率超过4.4%。相对于同期的沪深300指数、创业板指数等知名指数之外，超额收益表现明显。

黄金ETF规模增加的原因是什么？华安黄金易ETF基金经理许之彦认为，现阶段黄金投资方式有：实物金、纸黄金、黄金T+D、现货黄金、黄金期货、黄金股票以及黄金ETF。黄金ETF则是一种更为保险、灵活、方便，以100%实物黄金作为保障的黄金投资品种。黄金ETF本质上是一种集合理财，是将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂牌的黄金品种，紧密跟踪黄金价格的基金产品，黄金ETF价格波动与现货黄金价格基本一致，并可以通过持有的现货黄金集中租出获得额外利息，提高投资收益。

许之彦表示，从投资角度看，2018年以来，美联储加息、缩表和外部贸易因素等造成了全球资产的普遍回落。在此环境下黄金实现了触底反弹，配置黄金的时机相对成熟。

在宏观上，2018年全球经济进入“宽财政，紧货币”阶段，经济增长动能显现了诸多动力匮乏的信号，金融风险频发导致资本市场投资屡遭挫败，而黄金的投资收益则相对稳健。展望2019年，许之彦认为，美联储加息节奏可能放缓，美国金融体系不稳定性抬升，经济复苏周期拐点风险等因素决定了2019年有望成为黄金投资大年。黄金作为重要的资产配置工具，正在展现其对冲经济增长风险和股票市场风险的优势。

(责编：仝宗莉、赵爽)