广东推进财政电子票据管理改革 电子票据有望加速落地

原标题：电子票据有望加速落地

本报讯 记者庞彩霞报道：近日，广东印发《广东省财政电子票据管理改革实施方案》，运用现代化信息网络技术，创新财政票据监管模式，推进全省财政电子票据管理改革，打通电子票据落地“最后一公里”。

据悉，在财政部统一开发建设电子票据管理系统的基础上，广东省将采取全省大集中部署模式，通过系统升级改造，健全完善防重复报销、离线开票、票据云、移动门户、微信卡包、报销联动等功能，推动财政电子票据全流程管理和社会化应用。同时，以服务个人所得税专项附加扣除工作为契机，优先上线继续教育类票据；以港珠澳大桥车辆通行费电子票据改革为载体，推进政府还贷高速公路车辆通行费电子票据改革；推进财政电子票据系统与非税用票无缝衔接，实现“以票控费”“源头管控”；并协调省、市医（社）保部门研究解决公费医疗、异地报销、商业医保“开票易、流程多、入账难、反复报”等问题。

在此次改革实施方案中，广东省将在全省范围内实现联通横纵“一张网”，统一规范财政电子票据管理流程、编码规范、数据标准，建立财政电子票据监管体系，实现与财政部及兄弟省份电子票据网站实时互联互通，实现全国财政电子票据“一站通”。

(责编：仝宗莉、赵爽)