原标题：养老金结余近5万亿元可支付17个月

1月16日，工信部、人社部及商务部有关负责人在国新办新闻发布会上，分别介绍了今年工业稳增长、稳就业、稳外贸的政策和措施，并回应了市场关注的问题。

人社部副部长邱小平表示，2018年，职工基本养老保险基金累计结余近5万亿元，规模还是可观的，具备较强的支撑能力，基金结余平均可以满足17个月的支付，能够保证按时足额发放。

邱小平表示，人社部将强化兜底保障功能，坚持完善制度、守住底线，立足当前、着眼长远，多措并举促进养老保险制度可持续发展，主要有以下措施：第一，深入实施全民参保计划，扩大制度覆盖面，增加基金收入。第二，实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。第三，推动基金市场化、多元化、专业化投资，实现保值增值。第四，划转部分国有资本充实社保基金，提升基金的抗风险能力。第五，发展多层次养老保障体系，满足不同群体的养老保障需求。

今年将出哪些实招助推制造业高质量发展？工信部副部长辛国斌表示，重点从六个方面推动制造业高质量发展。一是建立健全制造业高质量发展体系，重点是政策体系、指标体系和评价体系。二是增强制造业创新能力，重点抓好国家制造业创新中心建设、关键领域核心技术攻关、工业强基等专项工程的实施。三是深化制造业结构调整，重点是坚持不懈去产能，加快传统产业改造升级，促进新兴产业发展，培育先进制造业产业集群。四是培育更具竞争力的优质企业，深入贯彻实施《中小企业促进法》，推动落实金融支持小微企业发展的政策措施。五是优化制造业发展环境，重点是深化“放管服”改革，降低企业成本负担，稳定国内有效需求。六是进一步扩大制造业对外开放，重点是落实汽车、船舶等行业的开放政策，促进装备制造和国际产能合作。

商务部部长助理任鸿斌表示，2019年，将探索中国特色自由贸易港建设，借鉴国际经验，结合海南的特点，尽快提出具有中国特色的自由贸易港政策和制度体系；推进上海自由贸易试验区新片区设立及方案制订工作，支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索；研究出台进一步推进自由贸易试验区扩大开放和创新发展的政策措施，推动重点改革事项在自由贸易试验区先行先试。

(责编：赵爽、仝宗莉)