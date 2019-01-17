原标题：阵容扩大 境外取现收费成趋势

近年来，出国旅游已成许多人逢年过节的首选方案，而信用卡由于便利又安全的优势更受到出游者的青睐。不过信用卡境外取现要收取一定的手续费，而现在免费的银行越来越少。北京商报记者注意到，中信银行近日宣布将于2019年4月11日起对部分外卡组织单标识信用卡收取境外取现手续费。分析人士指出，未来银行境外取现收费将成常态化，建议游客出行前做好外币兑换准备，如果临时资金急用，优先使用借记卡取现。

收费阵容扩大

近日，部分银行调整信用卡境外取现收费标准。中信银行日前发布公告称，拟于2019年4月11日起对仅适用于境外交易的外卡组织单标识信用卡(包括但不限于Visa Signature信用卡等)收取境外取现手续费，按照取现金额的3%收取，最低收费为3美元或30港元或3欧元。对于出国留学生卡，每账单月免1次境内外取现手续费优惠。北京商报记者注意到，在调整之前该项业务为免费。

个别新发行的信用卡产品也不例外，将收取一定的境外取现手续费。广发银行日前宣布将于2019年1月30日起新增广发银联钻石信用卡产品，其中境外取现服务按取现金额的3%收取，最低收费为15元人民币或5美元，其中钻石卡在2019年1月30日至2020年12月31日期间免收手续费。

作为银行信用卡业务的重要盈利来源之一，取现服务收取一定比例的手续费是很正常的事情，境外取现收费也不例外。麻袋研究院行业研究员苏筱芮认为，信用卡主要的使用目的是消费，而取现并不是一种消费行为，而是“预借现金”，相当于向银行借钱，实质是小额信贷融资，既然是借钱的融资行为，必会产生相应手续费及利息。

收费标准差异大

事实上，随着出国热的流行，已有多家银行对境外取现服务收取一定比例的手续费，包括农业银行、招商银行、平安银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行等，不过各家银行在收费标准方面不尽相同。

例如，农业银行规定，银联渠道境外ATM机取现收费标准为交易金额的1%+12元/笔(包括预借现金及提取超额还款)；Visa/MasterCard渠道境外ATM机或柜台渠道取现按贷记卡交易金额的3%计算，最低3美元或其他等值外币(包括预借现金及提取超额还款)。平安银行规定信用卡境外(含港、澳、台)取现，通过银联按每笔3%计算，最低收取40元/笔；通过MasterCard、JCB、Visa按每笔3%计算，最低5美元/笔。华夏信用卡境外取现手续费按取现金额的2%收取，最低20元人民币或3美元。

值得注意的是，国内少数银行信用卡或高端信用卡免收境外取现手续费。如华夏易达金卡免取现手续费，优惠期至2019年12月31日。招商银行校园版信用卡(在毕业后成功办理非校园版信用卡前)规定，每自然月免收前两笔取现手续费，境内外都可享受。

此外，银行卡在境外取现额度也有所限制。国家外汇管理局规定，自2018年1月1日起，个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币；同时将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币。

优先借记卡消费

信用卡为出国旅游带来极大便利的同时，境外取现手续费也逐渐成为银行一笔不可小觑的收入。有分析人士预计，该业务的收费将成为趋势。

融360大数据研究院分析师李万赋认为，一些银行在信用卡推广初期，可能会以境外取现免手续费的优惠条件吸引客户。但根据目前情况来看，多家银行已经只对高端客户免收手续费，未来普遍征收将会成为常态。

不过，也有业内人士持有不同的观点。苏筱芮表示，利息收取是常态，但手续费还是会根据各家银行制定的规则而异。在当前偏紧的宏观环境下，银行信用卡板块业务盈利来源更为集中，预计会有更多银行加入到手续费收费行列中，但不排除部分银行为拓展用户群体，就特定期间、特定卡种或特定客户而采取减免营销活动。

临近春节出境游高峰，李万赋建议，有出境需求的消费者提前做好规划，办理一张境外取现或消费免收手续费的信用卡或借记卡，如果临时资金急用，选择手续费较低的借记卡取现。如果只有信用卡能够取现，除了取现的手续费之外，还要确认银行收取的透支利息，并注意按时还款。

此外，在有银联ATM机时，优先选择仅银联标记的卡片进行取款，避免国际卡扣费时汇率转换带来的额外支出。

(责编：杨曦、仝宗莉)