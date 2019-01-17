原标题：新一轮全国降低社保费率提速 专家建议降5%左右

本报见习记者 孟 珂

为企业减负是今年政策的重点，1月16日，人力资源社会保障部副部长邱小平在国新办新闻发布会上指出，要加快研究降低社会保险费率的实施方案，支持企业稳定发展。

对此，万博新经济研究院副院长刘哲昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，在经济下行压力加大的背景下，适当发挥社保政策的逆周期调节功能，针对养老保险等企业负担最重的主力社保险种，一次性、大力度进行实质性的费率降低，切实降低企业的用工成本，缓解企业的经营压力，也有利于稳就业。

据了解，自2015年起，我国降低社保费率的道路早已明确。国务院先后五次降低或阶段性降低社保费率，社保费率调整政策涉及失业保险、工伤保险、生育保险、养老保险等“五险”中的“四险”。但是仍有企业表示降费并不明显。

北京化工大学文法学院教授刘昌平昨日对《证券日报》记者表示，国务院先后5次降低社保费率，对于减缓企业压力和促进企业发展非常重要。虽然有部分地区和企业对于社保降费感受不是很明显，主要是因为降费主要发生在失业保险、工伤保险和生育保险等小险种上，且单一险种的降低的费率并不算大，再加之部分地区缴费基数不够规范所导致的。目前来看，社保其他险种降费的空间已经不大，而占据主要部分的养老保险本身受历史债务和人口老龄化的影响非常大，故最初设立的养老保险缴费率本身就偏高。

对于此次减低社保费率应从哪里降？刘昌平认为，下一阶段社保降费应该集中在养老保险上，一方面随着后续社保缴费基数得到规范，且社保费交由税务部门征管，整体的社保缴费总额将大幅增加，因此具备了降低缴费率的可能；另一方面，随着国有股减持的推进，作为社会保障制度的长期战略储备基金的全国社会保障基金的规模日益增大，也为社保降费后可能出现的短期基金缺口和人口老龄化高峰期出现的基金收支不平衡未雨绸缪。

谈及此轮社保降费到底可以降低多少？刘昌平表示，从最简单的角度来看，现行城镇基本养老保险制度所设定的目标替代率保持不变，对比现行社会统筹账户和个人账户的缴费率，依据35年的标准缴费年限，社会统筹账户的缴费率可以下调4%-5%，也就是从当前的19%的企业缴费率下降到14%至15%的缴费率；建议个人账户缴费率保持不变。另一个方案就是考虑到多层次养老保障体系的建设，可以通过社会统筹账户进一步降费的方式，为第二支柱、三支柱腾出空间，促进其大力发展，这也是多数国家，特别是发达国家多支柱养老保障制度发展的基本路径。

(责编：赵爽、仝宗莉)