原标题：70城最新房价数据出炉 楼市出现个“怪现象”

资料图：湖南长沙一楼盘土地上，推土机正在作业。 中新社记者 杨华峰 摄

中新网客户端北京1月16日电 (记者 邱宇)国家统计局16日发布最新70个城市房价数据，二手房价格下跌城市数量进一步增加，但新房价格上涨城市仍然较多，两者形成鲜明对比。

二手房价下跌城市增至22个

国家统计局发布的2018年12月70城房价数据显示，二手房方面，有22个城市环比下跌。

在此前的10月和11月，都有超过10个热点城市二手房价格下跌，这是最近4年来首次出现。

如此看来，二手房价下跌城市数量进一步扩大，连续三个月有超过10个热点城市出现下跌。

来源：国家统计局官网

2018年12月70个城市中，厦门领跌。

“无论是同比还是环比，厦门跌幅都是最大的，这也可以理解为2018年厦门在去房价泡沫方面的效果是最明显的。”易居研究院智库中心研究总监严跃进说。

另外，北京、上海、广州、深圳四个一线城市二手房价均出现环比下跌。

“相比新房，二手房市场的降温更为明显。”58安居客房产研究院首席分析师张波说，从58安居客线上的挂牌房源量来看，12月环比整体下滑14.5%，一线城市挂牌房源量更是全面下滑。

再来看最近几天的房价数据，也呈现下跌的趋势。

诸葛找房数据研究中心统计数据显示，2019年1月7日至13日，一线城市二手房挂牌均价56552元/平方米，环比下跌0.36%；二线城市均价18227元/平方米，环比下跌0.12%；三、四线城市均价10524元/平方米，环比微跌0.07%。

新房价格上涨城市较多

有个“怪现象”是，新房的价格走势与二手房形成鲜明对比。

根据国家统计局发布的2018年12月房价数据，70个城市中，仅有8城下跌，3城持平，多达59城上涨。

来源：国家统计局官网

其中，广州领涨，涨幅为3%。其次是石家庄、锦州，涨幅分别是2.5%和2.3%。

“广州楼市的管控政策有所松动，市场预期中看涨的声音比较多，会带来房价的上涨。再加上广州市场一直被认为是低估的市场，所以潜在购房需求很大。”严跃进说。

二手房价格下调明显，而新房价格依然上涨的主要原因是什么呢？

中原地产首席分析师张大伟认为，一些城市针对新建住宅限价严格，加上部分城市受到新房“双合同”的影响，新建住宅价格表现失真。

他说，与新房相比，目前二手房市场的价格更能代表市场真实价格，特别是一二线热点城市，二手房成交量占比已经过半，北京、上海二手房市场成交占比已经超过80%。

2019年房价或持续下调？

此前有多名业内人士分析说，2018年8月全国楼市上涨达到顶峰后，“金九银十”不再，楼市价格出现调整迹象，拐点已经开始出现。

关于2019年的房价走势，张大伟说，预计未来几个月，二手房价格的下调城市和下调幅度将继续加大，部分城市的新建住宅也将逐渐开始调整。

“除非信贷政策有明显调整，否则2019年房价或将持续下调。”张大伟说。

在楼市调控政策方面，严跃进指出，一线城市信号意义很强，尤其是在对全国房价走向的影响上，一线城市当前的市场价格意义很大。

他说，若一线城市房价继续上涨，而周边部分城市房价下跌，那么从市场分化和稳定的角度看，不排除后续环京环沪等区域的小城市会有继续放宽政策的可能。（完）

(责编：李楠桦、仝宗莉)