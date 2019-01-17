工信部:29家违规企业被纳入电信业务经营不良名单

人民网北京1月17日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等法律法规，四川、吉林等通信管理局对扰乱市场秩序、违法违规经营电信业务的29家企业给予警告、罚款等行政处罚，并将其依法纳入电信业务经营不良名单，现予以公布。

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