2018年我国林业产业总产值达7.33万亿元 同比增2.88%

人民网北京1月17日电 （朱江）日前，记者从国家林业和草原局获悉，2018年全国林业产业稳中有进、稳中向好，产业总产值达7.33万亿元、同比增长2.88%，林产品进出口贸易额达1600亿美元，各类经济林产品产量达1.57亿吨。

国家林业和草原局有关负责人表示，近年来，我国林业产业规模不断扩大，产业结构逐步优化，第一产业和第二产业稳中有进，以森林生态旅游和森林康养为代表的第三产业加速成长，产值增速达19.28%，在助力脱贫攻坚、推动林业产业升级等方面的作用进一步突显。

该负责人强调，2018年，通过大力推动各类自然保护地的基础服务设施建设，积极培育森林服务新业态新产品，全国森林旅游和康养超过16亿人次，同比增长超过15%，创造社会综合产值接近1.5万亿元。

该负责人指出，今后要在严格保护的同时，科学合理利用林草资源，增加绿色优质林产品供给，推动林业产业提质增效、转型升级。

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