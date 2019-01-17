2018年我国农产品供应总体较为充裕 猪价总体波动不大

人民网北京1月17日电 （朱江 实习生常瑞雪）据农业农村部网站消息，2018年我国农产品市场整体供应较为充裕。农业农村部市场与信息化司司长唐珂介绍，2018年我国农产品供应总体较为充裕，市场运行保持基本平稳，价格水平在2017年下跌后温和恢复，稻谷、小麦收储制度改革的效应开始显现；中美贸易摩擦、非洲猪瘟疫情等影响有限。

据农业农村部监测，2018年我国“农产品批发价格200指数”全年均值为104.4（以2015年为100），比上年高4.2个点；其中“菜篮子”产品200指数均值为104.8，比上年高4.9个点。

稻谷、小麦改革效应显现

据农业农村部调查，2018年最低收购价，小麦首次小幅下调、稻谷较大幅度下调。小麦、早籼稻和稻谷播种面积分别下降1.0%、6.8%和1.8%。主产区小麦、早籼稻开秤价低于去年，后逐步涨至最低收购价水平之上，集中收购期市场均价同比分别降约2%和8%。新麦价格持续上涨，不少地区都在每斤1.3元以上。

唐珂提到，2019年我国将继续完善稻谷和小麦最低收购价政策。小麦的最低收购价2018年11月份已经公布，每斤小幅下调3分钱，每斤1.12元；稻谷最低收购将也将于春节前后公布，预计将以稳为主。

国产大豆供给增强

农业农村部称，2018年12月份以来中美经贸摩擦放缓，国内大豆市场运行基本平稳。进口大豆价格由1月每斤1.67元升至11月每斤1.77元，涨幅约6%，12月又回落至每斤1.71元。

唐珂认为，我国大豆进口依存度比较高，需要从全球的视角来看国内大豆市场形势。目前，南美大豆播种进展顺利、长势总体正常，阿根廷大豆生产恢复，预计比上年度增产约1700万吨。美国大豆库存大幅增加，全球大豆供需关系保持宽松。在此背景下，2019年我国进口大豆在总量上是有保障的。但是，市场仍存在受南美天气变化等因素影响而导致国际大豆价格大幅波动的风险。

非洲猪瘟影响有限

据农村农业部分析，2018年生猪市场受非洲猪瘟的影响有限，猪价总体波动不大。预计在春节前夕，生猪价格将保持稳中略降，市场供应充足。 2018年，猪肉价格总体呈现“上半年下跌、下半年季节性回升、非洲猪瘟发生后产销区有所分化”的特征。全年猪肉批发市场均价为每公斤18.7元，同比跌12.1%；8月份非洲猪瘟发生后，产区跌、销区涨；随着各地改“调猪”为“调肉”，产销区猪价分化趋缓。

据农业农村部监测，2018年，1月份第2周全国集贸市场活猪平均价格每公斤13.65元，比前一周下降1.6%，连续4周下跌，同比下降11.2%；猪肉价格每公斤23.55元，比前一周下降0.9%，同比下降7.7%。全国仔猪平均价格每公斤22.22元，同比下跌27.4%，处于价格波动周期的底部。12月份，全国肥猪平均出栏体重124.27公斤，处于历史较高水平；生猪出栏比上月增长9.5%，养猪场户集中出栏较多；定点监测集贸市场猪肉交易量同比下降14.4%。

唐珂强调，2019年下半年猪价值得看好，建议养殖场户适时补栏。据农业农村部监测，2018年12月份全国生猪存栏同比下降4.8%；能繁母猪存栏同比下降8.3%，连续3个月跌幅超过5%的预警线，猪价上涨的可能性较大。

玉米去库存进入尾期

据农业农村部消息，2018年我国玉米产需缺口扩大，库存消化进度加快，临储拍卖累计成交突破1亿吨。全年玉米价格稳中有升，新玉米价格普遍走高，山东、河北部分地区企业挂牌价超过了每斤1元。但并未出现价格暴涨现象，年底逐步趋稳。12月份国内产区和销区平均批发价分别为每吨1880元、2060元，同比上涨11.9%、9.6%。

唐珂表示，2019年很可能是我国这一轮玉米去库存的尾声，期末库存有望恢复到正常水平。在供需关系趋紧、价格上涨的预期之下，2019年也可能是近年来我国玉米产量由降转增的“转折”之年，预计玉米种植面积和市场供给将有所增加。

(责编：朱江、仝宗莉)