2019中国经济怎么干？ 六部委一起释放重要信号

面对错综复杂的国际环境以及国内艰巨的改革任务，2019年中国经济怎么干？1月15-16日，国务院新闻办公室就落实中央经济工作会议精神的具体举措举行系列发布会，国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、工业和信息化部、人力资源和社会保障部和商务部六部委在发布会上联合释放重要信号。

重点解决高校毕业生、农民工等群体就业问题

就业是全社会共同关注的话题，中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。

人力资源社会保障部副部长邱小平介绍， 2019年坚持把就业作为经济社会发展的优先目标，采取更加积极的就业措施，抓重点、调结构、守底线，推动实现经济发展和扩大就业良性循环。主要在四方面着力：一是在为企业减负担、增活力上下功夫。二是在突出重点群体精准施策上下功夫。三是在强化培训提高劳动者职业技能上下功夫。四是要在保障劳动者权益兜牢底线上下功夫。

2019年应届高校毕业生规模预计再创新高，为834万人，为保障大学生就业稳定。邱小平指出，要从狠抓政策落实、扶持高校毕业生自主创业、加强就业服务和开展困难帮扶四方面入手，全力以赴做好高校毕业生的就业工作。

对于农民工的就业问题，邱小平则表示，人社部将按照有关部署，认真抓好落实，通过稳就业、优服务、强培训、促创业，努力稳定和扩大农民工就业。例如将从正月初八开始启动2019年的“春风行动”，专门以服务农民工就业为重点，通过主题宣传、组织专场招聘、强化政策指导服务，来帮助更多的农民工顺利外出就业。

稳金融，为实体经济提供足够支持

中央经济工作会议提出，稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制。

“货币政策保持稳健，并不意味着一成不变”。中国人民银行副行长朱鹤新在发布会上介绍，货币条件要与保持经济平稳增长及物价稳定的要求相匹配，保持松紧适度，既不能过松，也不能过紧。要根据形势的变化增强货币政策的前瞻性、灵活性、针对性，主动动态优化，强化逆周期调节，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。

稳健的货币政策是2019年工作的总基调，朱鹤新强调，把握好松紧适度的“度”，既要保持总量合理，也要着力优化结构。一方面，要把握好总量，为实体经济提供足够的金融支持，M2和社会融资规模增速应与名义GDP增速大体匹配。同时，也不能搞“大水漫灌”，要保持宏观杠杆率基本稳定。另一方面，要精准把握流动性的投向，充分发挥结构性货币政策的作用，做好定向调控和“精准滴灌”，特别是加大对民营企业、小微企业、“三农”、扶贫、乡村振兴、“双创”以及推动转型升级和高质量发展等领域的支持力度。

如何解决好民营和小微企业融资难、融资贵的问题？朱鹤新坦言，支持民营企业、支持小微企业是央行坚定不移的方向，下一步要持续通过政策来引导，通过平台的搭建来支撑，解决一些银行不敢贷、不愿贷、不会贷的问题。

“下一步的重点工作主要是，一是要继续落实好稳健的货币政策，把逆周期的调节做好；二是督促商业银行加大主动投放的力度；三是要用好债券、信贷和股权三支箭；四是要推动发挥国家融资担保基金的作用。”朱鹤新表示。

外贸发展在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫

中央经济工作会议指出，要推进更高水平对外开放，着力稳外贸、稳外资。

当前，我国外贸发展面临不确定性、不稳定性因素增多。商务部部长助理任鸿斌强调，我国外贸发展仍然具有强有力的支撑，2019年商务部将在“巩固、增强、提升、畅通”八字上下功夫，积极应对各种外部风险的挑战，贯彻新发展理念，推动外贸领域供给侧结构性改革，深入推进“五个优化”和“三项建设”，推动外贸高质量发展、推进贸易强国建设。

任鸿斌指出，2019年在稳外贸方面将重点做好以下七项工作：

一是推进一批外贸转型升级基地建设，推进一批国际营销和售后服务网络建设，推进一批境外品牌展等贸易促进平台建设。

二是开拓一批重点市场，推进市场多元化，优化国际市场布局。

三是推动装备制造等高质量、高技术、高附加值产品出口，推动大型成套设备开拓国际市场。

四是积极培育外贸新业态、新模式，深入推进35个跨境电商综试区建设，扎实推进14家市场采购贸易方式试点工作。

五是推动加工贸易创新发展，加大力度支持中西部和东北地区承接加工贸易产业转移。

六是积极扩大进口，激发进口潜力，全力办好第二届中国国际进口博览会。

七是深入推进“放管服”改革，提升贸易便利化水平，营造法制化国际化便利化营商环境。

投资坚决不搞“大水漫灌”式强刺激

中央经济工作会议强调，促进形成强大国内市场，要发挥投资关键作用。

“发挥投资的关键作用重在形成精准投资、有效投资，坚决不搞‘大水漫灌’式的强刺激”。国家发展改革委副主任连维良在发布会上强调，发挥好投资关键作用，重点是坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，围绕“建设、改造”两个关键词加大投资力度。

连维良表示，“建设”突出5方面：一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐；二是加强城乡基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加大民生和公共服务项目建设力度；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。“改造”突出加大制造业技术改造和设备更新力度。

而在政策措施方面，连维良指出将主要从3方面下功夫：在改善投资环境上下功夫、在项目推进上下功夫和在资金保障上下功夫。

更大规模的减税和更为明显的降费

中央经济工作会议提出，推动更大规模减税、更明显降费，有效缓解企业融资难融资贵问题。

减税降费是积极财政政策加力增效的重要内容，也是深化供给侧结构性改革的重要举措。

“2018年全年，我国减税降费规模约1.3万亿元”，中国财政部部长助理许宏才介绍，“2019年要有更大规模的减税和更为明显的降费，更好地促进实体经济健康发展。”

许宏才指出，这项工作重点从四方面入手：一是对小微企业实施普惠性税收减免，包括提高增值税小规模纳税人起征点，放宽小型微利企业标准并加大优惠力度，对小规模纳税人交纳的部分地方税种和扩展初创科技型企业优惠政策适用范围；二是深化增值税改革，继续推进实质性减税；三是全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负；四是配合相关部门，积极研究制定降低社会保险费率综合方案，进一步减轻企业的社会保险缴费负担，同时，清理规范收费，加大对乱收费查处力度。

“我们相信随着减税降费政策逐步落地，将进一步激发市场主体活力，提振市场信心，促进经济实现高质量发展。”许宏才如是说。

六项任务推动制造业高质量发展

中央经济工作会议指出，要推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国。

工业和信息化部副部长辛国斌指出，中央经济工作会议把“推动制造业高质量发展”放在2019年七项重点工作任务之首，这是对建设制造强国新的战略定位。2019年工信部重点开展以下六项工作：

第一，统筹考虑我国当前工业化发展阶段的特点，从创新、协调、绿色、开放、共享等多维度制定制造业高质量发展的指标体系和评价体系，来引导地方、行业和企业保持工业合理的发展速度；第二，聚焦聚力推动传统产业的优化升级；第三，加快建立以企业为主体的协同创新体系；第四，大力支持民营经济和中小企业的发展；第五，努力降低制造业企业的成本负担；第六，扩大高水平的开放合作。

对于工业增速放缓问题，辛国斌回应，从整体工业情况来看，在传统制造业增长放缓的情况下，高技术制造业持续保持较快增长。在一些传统产业对整个工业经济拉动作用下降的同时，新的动能在不断培育，带动作用也在不断增强。

“我们完全有理由相信，2019年工业制造业将会迎来一个更加光明的发展前景。”辛国斌如是说。

(责编：李楠桦、仝宗莉)