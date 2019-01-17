成都铁路局公布"领导霸座视频"调查结果

人民网北京1月17日电 （朱江）记者从中国铁路成都局获悉，对于网上传播的1月16日C6607次铁路“领导霸座”视频，成都铁路局已组成联合调查组连夜开展调查。经查，视频中的四位当事人，其中三名为负责铁路收入检查的工作人员，与该三人发生争吵的是铁路机车乘务员。当日，三名收入检查人员乘车前往崇州站检查客运收入工作，根据列车长安排，拟在铁路工作人员专属共用座位乘座，因沟通不到位发生争吵，未私带无票旅客。

成都铁路局对在列车上争吵的铁路工作人员已严肃批评教育，责令作出深刻检查。今后，成都铁路局将进一步加强员工教育管理，防止类似问题再次发生。同时，就此事造成的不良影响向旅客深表歉意！

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