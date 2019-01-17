商务部回应中美经贸磋商安排

人民网北京1月17日电 今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰在回应下一步中美经贸磋商安排时：应美国财政部长姆努钦、贸易谈判代表莱特希泽的邀请，刘鹤副总理将于1月30日至31日访美，与美方就两国经贸问题进行磋商，共同推动落实两国元首重要共识。

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