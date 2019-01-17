我国如何培育有影响力的跨国企业？ 商务部回应

人民网北京1月17日电 今日，商务部召开例行新闻发布会。当记者问到“我国如何培育一批有影响力的大企业和跨国企业”时，商务部新闻发言人高峰回应称，我国外贸要实现高速增长向高质量发展的转变，建设贸易强国，需要充分激发各类市场主体的活力。培育一批有实力有影响力的大企业和跨国公司，可以形成龙头效应，带动上下游产业、相关行业稳中提质，实现可持续发展。我们将综合施策，从品牌建设、网络建设、营销能力建设、创新能力建设等多方面入手，为各类经营主体创新发展、做大做强创造良好的政策环境。
关于拓展重点的国际市场的问题，高峰坦言，多年来，我们持续推进市场多元化战略，取得了积极的成效。2019年，我们将在已有工作的基础之上，推动企业进一步优化国际市场布局，综合考虑双边经贸关系、贸易潜力、资源禀赋等因素，重点拓展30个左右的国际市场，这其中，既有需要深耕的传统发达国家市场，也有需要积极拓展的“一带一路”相关有潜力的新兴市场和发展中国家市场。我们将从加强贸易促进、强化公共信息服务、推动政府机制保障等方面，继续支持企业实现贸易市场的多元化。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】