我国如何培育有影响力的跨国企业？ 商务部回应

人民网北京1月17日电 今日，商务部召开例行新闻发布会。当记者问到“我国如何培育一批有影响力的大企业和跨国企业”时，商务部新闻发言人高峰回应称，我国外贸要实现高速增长向高质量发展的转变，建设贸易强国，需要充分激发各类市场主体的活力。培育一批有实力有影响力的大企业和跨国公司，可以形成龙头效应，带动上下游产业、相关行业稳中提质，实现可持续发展。我们将综合施策，从品牌建设、网络建设、营销能力建设、创新能力建设等多方面入手，为各类经营主体创新发展、做大做强创造良好的政策环境。

关于拓展重点的国际市场的问题，高峰坦言，多年来，我们持续推进市场多元化战略，取得了积极的成效。2019年，我们将在已有工作的基础之上，推动企业进一步优化国际市场布局，综合考虑双边经贸关系、贸易潜力、资源禀赋等因素，重点拓展30个左右的国际市场，这其中，既有需要深耕的传统发达国家市场，也有需要积极拓展的“一带一路”相关有潜力的新兴市场和发展中国家市场。我们将从加强贸易促进、强化公共信息服务、推动政府机制保障等方面，继续支持企业实现贸易市场的多元化。

(责编：李楠桦、仝宗莉)