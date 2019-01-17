商务部回应2019年外贸形势:中国外贸发展具有强有力支撑

人民网北京1月17日电 今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰在回应2018年第四季度我国外贸进出口同比增长8.8%，较三季度同比增速有所回落的问题时表示，2018年，我国外贸进出口总体稳中向好，进出口总额、出口总额、进口总额均创历史新高。从全年看，季度的进出口规模逐季提升。受去年同期基数较高、国际市场需求减缓等因素的影响，四季度增速较三季度有所回落，但仍处于合理区间。

关于2019年的外贸形势，高峰讲到，当前，我国外贸发展面临不确定、不稳定因素有所增多。近日，世界银行下调今明两年的全球经济增长预期，国际市场需求增速放缓，贸易保护主义抬头，外部环境复杂严峻。

高峰还表示，中国外贸发展仍然具有强有力的支撑。随着供给侧结构性改革的深入推进，我国外贸的国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体、贸易方式不断优化，内生动力不断增强。我国有信心推动今年对外贸易稳中提质。

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