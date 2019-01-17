商务部:“中国科技产品威胁论”是毫无根据的无端指责

人民网北京1月17日电 “最近一段时期，一些国家散布所谓的中国科技产品威胁、存在安全风险的论调，这是对中国企业和中国产品捕风捉影、毫无根据的无端指责。”商务部新闻发言人高峰在今日召开的发布会上表示。

高峰强调，中国科技的创新和发展，不是对世界的威胁。我们希望通过正常的国际贸易，让科技发展的成果全球共享，增进世界各国人民的福祉。这也是各国人民应该享有的权利。

高峰指出，我们会继续支持中国企业在互利共赢的基础上开展国际合作，推动科技进步和贸易发展。一些国家，特别是一些发达国家，也应该有自信，以开放的姿态欢迎包括中国产品在内的各国先进科技产品，为本国消费者提供更多的选择。

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