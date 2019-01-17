商务部：推动“工业品下乡，农产品进城”

人民网北京1月17日电 今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰在回应推动消费升级的具体举措时表示，推动“工业品下乡，农产品进城，”是商务部深入实施消费升级行动计划的重要内容。2019年，商务部将继续从供给侧入手，着力推进相关措施的实施，让城乡市场旺起来。

高峰讲到，在推动工业品下乡方面，将从提高农村消费便利化水平、提升农村居民消费品质、降低农村消费成本等方面着手，让工业品更多更好地走进农村。比如，完善农村商贸流通基础设施，加强与邮政、银行、电商企业合作，推动传统零售网点、县域电子商务公共服务中心、乡村电子商务服务站点的建设改造，拓展代收代缴、代买代卖、小额信贷、便民服务等功能；推动快销、食品、日化、金融、保险等相关企业开发适合农村消费的产品和服务；鼓励农村商贸流通企业和零售网点实现连锁化经营，支持邮政、快递、物流等企业发展共同配送，推动农村流通降本增效。

在促进农产品进城方面，高峰表示，将重点推进三项措施，进一步打通农产品流通渠道：一是推进产销对接，根据农产品上市季节，举办多种对接活动，促进应季农产品卖得出、卖得好；二是推广农商互联，发展订单农业、产销一体、股权合作等多种模式的农产品产销对接长效机制；三是推动完善零售网络，指导地方建设改造社区菜市场、农贸市场、便利店等基础设施，提升管理和服务水平，让百姓在家门口更方便、更放心地买到时令农产品。

(责编：赵爽、仝宗莉)