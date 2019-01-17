商务部：中国吸收外资的综合优势没有改变

人民网北京1月17日电 今日，商务部召开例行新闻发布会。有记者问到“如何判断2019中国的竞争力为何能持续被外资所认可”时，商务部新闻发言人高峰介绍，2019年虽然我国发展面临的外部环境复杂严峻，国际引资竞争可能会进一步加剧，但中国吸收外资的综合优势没有改变。

高峰指出，当前，中国经济保持总体平稳、稳中有进的良好态势，市场准入不断放宽、开放度不断扩大，营商环境不断优化，国内市场的巨大潜力正在逐步释放。去年FDI大项目数量增多，这充分说明外国投资者对中国的投资信心在不断增强，中国吸收外资的竞争力在不断提高。很多在华外国商会的调查都显示，中国仍然是外国投资者重要的投资目的地。

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