商务部:安排家政人员春节间上岗 保障居家养老等方面服务

人民网北京1月17日电 今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰在回应面对即将到来的春节，家政行业保供的情况时表示，将同地方商务主管部门一道，多措并举，努力保障春节期间家政服务市场的平稳有序。

高峰介绍，为保障春节期间家政市场的供应，正努力开展以下相关工作：一是鼓励需求量大的城市与家政服务资源丰富的地区建立长期的稳定对接关系；二是推动“互联网+家政”的发展；三是培育一批服务规范、信誉度高的家政企业，建立家政劳务的输出基地，提高相关的供给能力；四是以家政服务诚信建设为重点，提升供给的质量。

高峰指出，目前，北京、上海等地方的商务主管部门正在采取多种方式，统筹安排家政服务人员在春节期间上岗，重点保障居家养老、育幼母婴护理等方面的服务。比如，北京市已经确定了51家规范化家政服务企业参加2019年春节家政服务市场的保供行动，预计将组织大约3万名左右的家政服务员留守岗位，并开发线上平台，确保对家政服务订单的动态监测，让市民更加的放心消费。其他城市也在积极开展相关的行动。

关于在家政行业标准制定方面的问题。高峰讲到，近年来，商务部会同相关的部门，不断加大标准制定和修订的工作力度，相继发布了《家政服务母婴生活护理服务质量规范》《家政服务机构等级划分及评定》等国家标准，制定了《家政服务规范》《家政服务企业管理技术规范》等20多项行业标准，推动北京、天津、吉林等16个省（区、市）制定地方性的家政服务规范和相关标准180余项。下一步，将在这方面进一步加大工作力度，健全家政行业的标准体系，推动该行业的规范发展。

(责编：赵爽、仝宗莉)