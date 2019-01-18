国资国企改革增活力提效率（权威发布）

划转部分国有资本充实社保基金稳步实施，完成18家中央企业股权划转，规模达750亿元

国资国企改革将全面建成国资国企在线监管系统，积极推进混合所有制和股权多样化改革，尤其是要加大国有资本投资运营公司的出资企业、主业处于竞争领域的商业类企业混改力度

本报北京1月17日电 （记者刘志强）“2018年央企经济运行总体平稳，质量效益稳步提升，稳中有进、进中提质的态势更加巩固。”在17日举办的国新办发布会上，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍。

收入利润快速增长，2018年中央企业累计实现营业收入29.1万亿元；实现利润总额1.7万亿元，创历史最好水平，同比增16.7%。

降本增效取得明显成效，2018年中央工业企业成本费用增速低于收入增速0.4个百分点，百元营业收入支付成本费用同比下降0.4元。降杠杆减负债成效显著，2018年12月末，中央企业平均资产负债率为65.7%，较年初下降0.6个百分点。固定资产投资持续增长，2018年中央企业完成固定资产投资2.5万亿元，同比增长4.9%。

社会贡献持续加大。中国电信、中国联通、中国移动提前超额完成提速降费专项任务，全年累计让利超过1200亿元；国家电网、南方电网落实降电价政策，全年降低社会用电成本超1600亿元。划转部分国有资本充实社保基金稳步实施，完成18家中央企业股权划转，规模达750亿元。

“今年的国资国企改革要紧紧围绕增强活力、提高效率，坚持问题导向，突出重点、难点和关键环节，打好攻坚战、歼灭战，加快推进改革举措的落实落地。”会上，彭华岗详细介绍了2019年国资国企改革的重点任务：

一是加快实现从管企业向管资本转变，全面建成国资国企在线监管系统，强化事中、事后监管，减少事前审批和核准事项；二是加快改组组建国有资本投资运营公司，深化国有资本授权经营体制改革；三是积极推进混合所有制和股权多样化改革，尤其是国有资本投资运营公司的出资企业、主业处于竞争领域的商业类企业要加大混改力度；四是从落实董事会职权、三项制度改革、建立职业经理人制度等方面着手，加快完善市场化经营机制；五是深入推进综合性改革，复制、推广前期经验，增强改革的系统性、整体性、协同性。

2019年，经济形势稳中有变、变中有忧，各种不确定因素明显增多，企业市场经营压力不小。彭华岗表示，为应对复杂多变形势，国资委对2019年工作提出了“一个确保、六个强化”的工作重点。“一个确保”即确保实现效益稳步增长，“六个强化”，则分别是强化风险管控、自主创新、实业主业、改革落地、管理提升和职能转变。

“面对风险挑战和复杂的局面，国有企业特别是中央企业一定会迎难而上、苦干实干，努力争取更好的结果，为经济社会健康发展作出更大贡献。”彭华岗说。

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 02 版）

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