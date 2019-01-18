国资国企改革增活力提效率（权威发布）

划转部分国有资本充实社保基金稳步实施，完成18家中央企业股权划转，规模达750亿元
国资国企改革将全面建成国资国企在线监管系统，积极推进混合所有制和股权多样化改革，尤其是要加大国有资本投资运营公司的出资企业、主业处于竞争领域的商业类企业混改力度
本报北京1月17日电 （记者刘志强）“2018年央企经济运行总体平稳，质量效益稳步提升，稳中有进、进中提质的态势更加巩固。”在17日举办的国新办发布会上，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍。
收入利润快速增长，2018年中央企业累计实现营业收入29.1万亿元；实现利润总额1.7万亿元，创历史最好水平，同比增16.7%。
降本增效取得明显成效，2018年中央工业企业成本费用增速低于收入增速0.4个百分点，百元营业收入支付成本费用同比下降0.4元。降杠杆减负债成效显著，2018年12月末，中央企业平均资产负债率为65.7%，较年初下降0.6个百分点。固定资产投资持续增长，2018年中央企业完成固定资产投资2.5万亿元，同比增长4.9%。
社会贡献持续加大。中国电信、中国联通、中国移动提前超额完成提速降费专项任务，全年累计让利超过1200亿元；国家电网、南方电网落实降电价政策，全年降低社会用电成本超1600亿元。划转部分国有资本充实社保基金稳步实施，完成18家中央企业股权划转，规模达750亿元。
“今年的国资国企改革要紧紧围绕增强活力、提高效率，坚持问题导向，突出重点、难点和关键环节，打好攻坚战、歼灭战，加快推进改革举措的落实落地。”会上，彭华岗详细介绍了2019年国资国企改革的重点任务：
一是加快实现从管企业向管资本转变，全面建成国资国企在线监管系统，强化事中、事后监管，减少事前审批和核准事项；二是加快改组组建国有资本投资运营公司，深化国有资本授权经营体制改革；三是积极推进混合所有制和股权多样化改革，尤其是国有资本投资运营公司的出资企业、主业处于竞争领域的商业类企业要加大混改力度；四是从落实董事会职权、三项制度改革、建立职业经理人制度等方面着手，加快完善市场化经营机制；五是深入推进综合性改革，复制、推广前期经验，增强改革的系统性、整体性、协同性。
2019年，经济形势稳中有变、变中有忧，各种不确定因素明显增多，企业市场经营压力不小。彭华岗表示，为应对复杂多变形势，国资委对2019年工作提出了“一个确保、六个强化”的工作重点。“一个确保”即确保实现效益稳步增长，“六个强化”，则分别是强化风险管控、自主创新、实业主业、改革落地、管理提升和职能转变。
“面对风险挑战和复杂的局面，国有企业特别是中央企业一定会迎难而上、苦干实干，努力争取更好的结果，为经济社会健康发展作出更大贡献。”彭华岗说。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】