中国对外开放四十年的回顾与思考（庆祝改革开放40周年理论研讨会论文摘编）

习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话，纵贯古今、气势恢宏、博大精深，通篇贯穿着辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，是习近平新时代中国特色社会主义思想的最新成果，是我们党改革开放理论的全面升华，是指导新时代改革开放事业的纲领性文件。讲话对我们在新时代把改革开放不断推向前进具有重大指导意义，对推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体也将产生深远影响。

对外开放40年走过了光辉历程

从开启新时期到跨入新世纪，从站上新起点到进入新时代，我国对外开放顺应人民意愿，勇立时代潮头，走过了光辉历程。

一是不断优化开放布局。从兴办经济特区、开放沿海港口城市、设立经济技术开发区，到扩大内陆沿边开放，我国开放由点到线、由线到面逐步展开。党的十八大以来，我国以“一带一路”建设为重点，深化沿海开放，扩大向西开放、向周边国家开放，陆海内外联动、东西双向互济的全面开放新格局加快形成。

二是不断拓宽开放领域。从实行“三来一补”发展加工贸易，到开放一般制造业、减少服务业外资限制，外商投资领域更加广泛。党的十八大以来，我国大幅放宽市场准入，进一步扩大服务业开放，实行高水平的贸易投资自由化便利化政策，对外开放不断向深层次拓展。

三是不断完善开放体制。从下放外贸经营权，到加入世界贸易组织、清理修订完善对外经贸法律法规，与国际接轨的涉外经贸管理体制逐步建立。党的十八大以来，我国建设自贸试验区，谋划自由贸易港，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，开放型经济新体制更加健全。

四是不断促进开放共赢。从鼓励各国企业来华投资兴业，到积极主动扩大进口，对外开放让世界分享了中国机遇、中国红利。党的十八大以来，我国积极参与全球经济治理，举办中国国际进口博览会，为建设开放型世界经济、构建人类命运共同体贡献了中国智慧、中国方案。

对外开放40年留下了重要启示

习近平总书记指出，改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路。40年开放历程给我们留下了重要启示。

必须坚持党的全面领导。中国共产党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势，也是对外开放取得成功的根本保障。我们党面对国际国内形势风云变幻，始终坚持对外开放基本国策不动摇，把方向、谋大局、定政策，确保了开放沿着正确方向前进。

必须坚持开放理论创新。创新是改革开放的生命，一部对外开放史就是不断解放思想、理论创新的历史。我们党深刻洞察历史规律、准确把握时代要求，因时应势提出一系列对外开放新思想新观点，实现开放理论一次次飞跃，有力指引和推动了开放实践。

必须坚持以人民为中心。为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是改革开放的初心和使命。我们党坚持在开放发展中保障和改善民生，把满足人民美好生活需要作为落脚点，让全体人民共享开放成果，不断增强人民群众获得感。

必须坚持自主开放道路。作为社会主义大国，中国对外开放没有先例可循。我们党坚持立足基本国情，摸着石头过河，既鼓励基层探索又加强顶层设计，既试点先行又全面推进，既提高开放水平又做好风险防范，牢牢把握了开放主动权。

必须坚持互利共赢开放战略。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。我们党坚持从更广阔的国际空间来谋划开放，积极参与和推动经济全球化，谋求包容互惠的发展前景，推动构建人类命运共同体，赢得了广泛的国际支持。

坚决贯彻落实党中央扩大开放的战略部署

习近平总书记指出，将改革开放进行到底，不断实现人民对美好生活的向往，在新时代创造中华民族新的更大奇迹！我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，把党中央扩大开放的战略部署落到实处，贯彻新发展理念，坚持高质量发展，推动高质量开放，努力提前建成经贸强国。

一是深化“一带一路”国际合作。坚持共商共建共享，完善与相关国家贸易投资促进机制，实施“丝路明珠”工程，发展“丝路电商”，做优做精重大合作项目，推动“一带一路”建设走深走实。

二是打造对外开放新高地。赋予自贸试验区更大改革自主权，推动自贸试验区改革创新，推进海南全岛自贸试验区建设。探索建设中国特色自由贸易港。促进国家级经济技术开发区创新提升。

三是推进贸易强国建设。推动外贸国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体、贸易方式“五个优化”，加快转型升级基地、贸易促进平台、国际营销服务网络“三项建设”，打造中国商品、中国服务品牌。高规格高质量高水平办好中国国际进口博览会。

四是提升引进来走出去水平。推动持续放宽市场准入，保护外资企业合法权益，打造国际一流的营商环境。继续鼓励有实力、信誉好的企业走出去，打造中国投资品牌，树立中国投资形象。

五是积极参与全球经济治理。支持对世界贸易组织进行必要改革，提出中国方案，维护多边贸易体制。坚决反对贸易保护主义。在二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制中提出更多经贸领域中国倡议、中国主张，推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体。

站在新起点，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加快实现高质量发展，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 10 版）

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