航运在，大运河的活力就在（有所思）

十多年前，作家舒乙由北京出发，沿大运河南下，行至山东济宁忽眼前一亮：一条大河就在桥下。河中两队货船逆向交错行驶，每队都有点像列火车，彼此头尾相衔，蔚为壮观。从济宁南向杭州，运河水面开阔，航船往来，一派繁荣。作家慨叹：大运河，多一半还活着！

没错，大运河与航运，就像一部合唱的两个声部，交织重叠，不可分割。航运的初始功能还在，大运河的活力就在。

追溯历史深处，大运河的脉动最初呈现的是漕粮食盐的白色。明清以降，“京师根本重地，官兵军役，咸仰给予东南数百万之漕运。”大运河的波涛里，既映现着文明的兴衰更替，也激荡着历史的起伏跌宕。漕船船工沉重的船篙、纤夫汉子滚动的汗珠、码头脚夫弯曲的脊梁……本是这幅千里通波长卷的底色。一个个码头，南北杂货、绸缎布匹“纷呈列岸”；一座座商埠，从沉寂到崛起、从闭塞到开放、从贫乏到繁荣，无不与航运的兴衰交织在一起。

不舍昼夜，大运河的粼粼波光中依然闪耀着货畅其流的金色。能耗少、排放低、运量大，这些水运的独有特点，使大运河在今天仍然朝气蓬勃。淮扬段和苏南段，向来是大运河通航条件较好的区段。在江苏，运河货运量占综合运输总量的两成。大运河，不仅是赓续文脉的文化遗产，也是惠及当世的黄金航道。

行走运河，你会发现，大运河的面貌悄然发生着改变。增设船闸、疏浚河道、提升标准、区域协同，运河沿线越来越重视大运河航运功能的保护利用和开发。多个地方接连出台举措，为新能源动力船舶提供补贴、在现有船只升级安装环保设备、于沿线码头配备污油污水回收及岸电装置、编列危化品水运市场准入负面清单……

绿色领航，大运河在与环境友好的发展旋律中风帆再举，续唱传奇。

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 13 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)