市场监管局严查烟花爆竹质量

本报北京1月17日电 （记者孔德晨）国家市场监督管理总局16日在京召开新闻发布会，发布2018年烟花爆竹产品质量国家监督专项抽查结果。本次抽查共计150家企业生产的150批次产品，检出不合格产品23批次。
本次抽查区域包含了湖南省、江西省、四川省、贵州省、陕西省和广西壮族自治区六大产区，抽查爆竹类产品92批次、组合烟花类产品58批次，主要质量问题集中在引燃时间、引火线、引火线牢固性等三个方面。
抽查企业名单和结果已通过市场监管总局网站向社会进行公告，各地将加大力度督促企业依法落实产品质量安全主体责任，保障烟花爆竹产品质量安全。
有关专家建议消费者，节日期间应到持有烟花爆竹经营（批发）许可证的专营店购买烟花爆竹，选购时应选择药量较少的C级和D级“个人燃放类”产品，并且在室外宽敞无遮蔽的安全场所燃放，确保燃放安全。
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