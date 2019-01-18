原标题：记者调查：群众办事“最多跑一次”实现得怎么样？

不排队少跑腿，愿望实现了吗？(岁末年初探作风)

本报记者 方 敏 姜晓丹 禹丽敏

《 人民日报 》( 2019年01月18日 11 版)

去年，国务院常务会议部署推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。

半年多时间过去了，群众办事“最多跑一次”实现得怎么样？为进一步便民利民，各地有怎样的新探索？采用了哪些新技术？产生了何种新变化？近日，记者在浙江、广东、宁夏办事服务窗口进行了探访。

——编 者

400次

浙江龙游县行政服务中心，一个窗口每天可减少群众跑腿近400次，居民单次可减少携带证件12份

优流程：打破“数据壁垒”，多部门并联审批

岁末年初，是公司最忙的时候，但在浙江杭州上班的李冉冉不得不请假回一趟衢州老家。她要给房子办理过户手续。“工作实在太忙，公司只批了一天假。”时间紧迫，李冉冉看上去有一点慌张。

一早，记者跟着李冉冉来到衢州市龙游县行政服务中心。李冉冉告诉记者：“之前我办理过一次房屋过户，至少得跑国土、地税、住建3个部门的窗口，排了3次队，交了3套资料。办理好过户后，还要再去供水、供电、供气3个营业厅办理过户手续。”

在县行政服务中心不动产窗口，李冉冉一次性把所有资料都交了上去，“手头资料多，不知道哪些是他们需要的。”

大约40分钟，工作人员就办好过户手续。“以前，这类业务的程序繁琐，只好请中介代办，本来老百姓自己就能办的，成了花钱的项目。”窗口工作人员刘敏芬介绍说，“如今，不少证明都可以通用了。”

原来，衢州市归并了全市30多个部门、400余项事项的受理职能，打破了“数据壁垒”。窗口人员经授权后可直接从大数据信息平台调用社保、户籍、征信、婚姻、房产等信息。加上多部门并联审批，审批效率大幅提升。

房屋过户后，电、水、气等也都需要过户。“还要去三个部门分别办吗？”李冉冉疑问。在“电水气综合受理”窗口前，县供电公司派驻该窗口的工作人员郑超引导李冉冉下载了一款手机应用“浙里办”。李冉冉根据提示点击“电水气过户”模块功能，“秒办”了电力过户。郑超介绍，“刚才，你在办理房产过户时已提交了资料，所有的证件资料就会同步到‘电水气’系统共享，就不需要重复提交了。”大约10分钟，三项过户顺利完成。

据统计，改革后，居民单次可减少携带证件12份，减少跑腿6次。窗口平均每天可减少群众跑腿近400次。看着办好的证件，李冉冉笑了，“之前担心一天的假不够用，没想到竟然还有半天时间没用完。”

24小时

广州海珠区琶洲政务服务中心，一周7天、每天24小时提供服务

高科技：形成事项办理热力图，自助服务区全天开放

在广州市海珠区琶洲政务服务中心，记者看到很多匆匆而来的市民。这个政务服务中心被市民们亲切地称为“政务客厅”，开放式的办事大厅拉近了群众与工作人员的距离。

在“客厅”里，少有办事群众排队的现象，办事群众只要准确预计自己到窗口的时间，就可以实现“少等待”甚至“零等待”。

科学的时间安排得益于海珠区首创的集公开、查询、统计、导航于一体的政务公开“e导通”系统。该系统科学分析群众办事的高频事项，形成事项办理热力图，主动推送预约服务、办理流程等信息。

服务中心还推行“24小时办事不打烊”，利用网站、微信、智能终端等渠道，实现一周7天、每天24小时无间断审批咨询服务。办事大厅门口设有“24小时不打烊自助服务区”，由小蜜蜂箱、商事登记全程电子化自助服务机、海珠政务通(粤港澳大湾区政务通)、房产自助查档机等一系列智能化机器终端组成。

“小蜜蜂箱”与邮政合作共建，群众通过微信端选择需要办理的业务，将所需材料逐一拍照上传，并在线提交申请，后台审批人员预审通过后，直接对接双向快递，用快递服务代替群众递交纸质申请材料、领取办理结果的过程。通过“网上预审+双向快递”的服务模式，实现群众办事“零跑动”。

海珠区政务办相关负责人介绍，为了保证高效便捷，服务中心会保证每天至少两次从“小蜜蜂箱”里取出申办材料进行分类，送到相应的部门审批。有了审批结果，再立即给群众邮寄回去。

38项

宁夏银川金凤区一个代办点可实现38项便民服务代办

代办忙：政务服务向下沉，村民办事更便捷

前不久，银川迎来了一场小雪。家在银川金凤区和顺新村的石彦斌老人来到为民办事代办点。“来办个老年人优待证，走两步路的工夫就到代办点，不到半个小时就拿到了，一点也不耽误事。”石彦斌说。

为石彦斌老人办理老年人优待证的，是和顺新村代办点工作人员王小梅。她告诉记者，在代办点服务开展之前，村民需要带着身份证到银川市内的市民服务中心去办理，公交单程就需要两个半小时。那时候为了方便大伙，村干部会把大家信息集中起来，送到市民大厅办理，再统一把证件取回来发给大家，这一去一回要花半个月的时间。

这个村级代办点占地约200平方米，有4个综合服务窗口。良田镇便民服务中心主任潘多晨说，“以前，老百姓过来也不清楚具体事项该由哪个部门受理，现在我们的村镇代办点实行‘一门受理、协同办理’，设立综合服务窗口。”

在良田镇的村务代办点，工作人员向记者演示了代办流程。登陆“宁夏行政审批与公务服务平台”，进入良田镇的办事界面，将前来办理事项的村民基本信息输入，网上办理、现场核办全流程网上审批，“市县乡三级联网，基本上实现了网上办事大厅与实体办事大厅互联互通。”潘多晨介绍。

代办点的东侧，是和顺新村的电商服务中心。“黄河商业银行在这里设了办事点，村民们在代办点办理完相关事项，出门左转就可以到电商服务中心缴费，也可以拿着社保卡直接取钱。另外，我们村开展了预约服务、上门服务、证照快递寄送等，群众都很满意。”良田镇副镇长李淑娟告诉记者。

据悉，宁夏回族自治区三级四同便民服务开展以来，去年金凤区承接自治区三级四同便民服务事项39项，除城乡居民社会保险缴费在银行办理外，其余38个事项均可通过代办点来完成。

“其实村民自己也可以在家里进行网上办理，我们也有专门的政务软件，不过他们中的大多数还是习惯到代办点来，让我们帮助办理。”潘多晨挠挠头，笑着说，“可能我们办得更让他们省心吧。”

(责编：杨曦、李栋)