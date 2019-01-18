我国将全面强化粮食和战略储备监管

新华社北京1月17日电（记者王立彬）2019年，我国将全面强化粮食流通和战略储备监管，全力提高国家粮食安全和战略应急储备安全保障能力。
国家粮食和物资储备局局长张务锋17日在此间说，今年将全力抓好粮食收储和储备管理制度改革、完善强化物资储备管理体制机制、粮食库存大清查和创新完善执法监管等举措，加快构建高效的现代粮食流通体系和统一的国家物资储备体系，全面提高国家粮食安全和战略应急储备安全保障能力。
张务锋在全国粮食和物资储备工作会议上说，按照“三定”规定，国家粮食和物资储备局承担粮食安全省长责任制考核日常工作，依法对中储粮公司承储的中央事权粮棉政策执行和中央储备粮棉管理情况实施监督检查和年度考核。这是压实各方责任、保障粮食安全的重要制度安排。将认真组织2018年度粮食安全省长责任制考核，确保结果公平公正；优化制定2019年度考核方案，调整完善指标体系，强化考核结果运用。
他说，对中央事权粮食政策执行和中央储备粮管理情况“首考”，各地要加强地方储备管理考核，做到监管到位、风险可控、确保安全。要以政策性粮食库存大清查为抓手，全面强化粮食流通和战略应急储备监管。按照中央部署，围绕查清政策性粮食库存实底，把摸清粮食库存数量、质量实底作为首要任务，确保焦点不散、靶心不偏。对纳入清查范围的粮食库存，做到有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底，不留“死角”。
据介绍，2018年全国各类企业收购粮食7200多亿斤，没有出现大面积“卖粮难”。政策性粮食不合理库存消化近2600亿斤，超额完成年度目标任务。目前，我国粮食生产连获丰收，供给总体宽松，但结构性矛盾较为突出。稻谷连续多年产大于需，阶段性过剩特征明显；小麦产需基本平衡，但优质专用品种供给不足；玉米种植结构连续调整，且工业消费快速增长；大豆产需存在缺口，进口量仍然较高。粮食经济领域供给侧结构性改革任务依然艰巨。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】