原标题：超额达标！我国2018年进出口通关时间压缩均超50%

新华社北京1月17日电（记者刘红霞）2018年政府工作报告提出，全年进出口整体通关时间要压缩三分之一。海关总署17日宣布，这一任务已超额完成，进出口通关时间压缩率均超过50%。

海关总署署长倪岳峰当天在全国海关工作会议上说，2018年，我国进口、出口整体通关时间分别压缩56.36%和61.19%，超额完成年内压缩三分之一的目标。

通关时间大幅压缩，与海关持续优化口岸营商环境密不可分。据介绍，2018年，海关总署在京津沪三地开展专项行动，出台并推广实施18项相关措施；牵头起草优化口岸营商环境促进贸易便利化工作方案，经国务院两次常务会议审议通过并印发实施。

此外，海关总署还协调推动口岸验核的监管证件由86种精简到46种，除4种因保密等需要外，已全部实现联网核查。推动降低进出口环节合规成本，全国口岸均已公开收费目录清单，实现收费明码标价。

世界银行在最新版全球营商环境报告中，把中国的排名一次性提升32位，其中，跨境贸易便利化指标排名同样跃升32位，提前3年完成国务院提出的目标。

倪岳峰表示，2019年，海关将以锲而不舍、一以贯之的精神和作风持续优化口岸营商环境，深入推进全国通关一体化改革，促进综合保税区升级发展和自贸试验区监管制度创新，构建新型海关监管机制。

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