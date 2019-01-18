以“四规合一”推动高质量发展

追求产业定位与经济社会发展规划相契合、产业布局与城乡建设规划相适应、产业项目建设与土地利用规划相协调、产业发展与生态环保规划相融合。
实施好长江经济带发展战略，应按照高质量发展要求，走生态优先、绿色发展之路。为此，湖南省桂东县在“产业项目建设年”行动中大力推进经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划和生态环保规划“四规合一”，大力推动产业发展更高质量更可持续、项目建设更加科学更加高效，努力在高质量发展上迈出新步伐。
统筹全局，做到产业定位与地区发展相得益彰。产业是地区发展的支撑。产业定位应与当地经济社会发展规划相契合，做到以下几个坚持：一是坚持思路同向。经济社会发展规划是地区发展的风向标、指挥棒，产业发展思路要与经济社会发展总体思路相一致。二是坚持目标同向。产业选择要聚焦县域发展的重点、优点和特点，符合经济发展和社会进步目标任务。三是坚持发展同向。尊重经济规律、顺应群众期盼推进产业发展，以产业发展推动经济社会发展，进而不断改善民生。
科学布局，做到产业分布与城乡建设共融共兴。产业是城乡发展的依托。产业布局应融入城乡建设规划，注重以下几个方面：一是注重产业分布空间与区域功能划分相适应。城乡功能分区是提升城市承载能力和竞争力的重要基础，要结合区域功能定位，科学合理安排产业，形成梯次配置、优势互补、协同发展的产业布局。二是注重产业分布类型与资源要素禀赋相适应。产业分布要契合城乡区域资源优势，实现资源优化配置、高效利用。三是注重产业分布规模与配套公共服务相适应。产业规模越大，对配套公共服务的需求也越大。因此，产业发展规模必须与城乡配套公共服务的承载力相匹配。
精心谋局，做到产业项目与科学用地协同配套。土地资源是产业发展的关键要素之一。产业项目建设应与土地利用规划相协调，做到以下几个方面：一是切实坚守用地红线。强化守住耕地红线的责任意识和担当精神，坚持建设和保护两手抓，全力保障耕地占补平衡。二是切实保障产业用地。找准产业项目建设和科学用地互促共进的合理切入点，保障产业用地。三是切实提高土地使用效益。坚持“计划指标保重点，一般项目靠挖潜”的原则，最大限度提高土地使用效益，缓解产业用地难题。
优化格局，做到产业发展与生态环保融合共进。发展生态环保型产业是大势所趋。产业发展应与生态环保规划深度融合，强化以下几个方面：一是牢固树立生态理念。要将习近平生态文明思想贯彻落实到高质量发展的各领域、各环节、各层面，立足核心优势发展生态环保产业，优化产业格局。二是大力助推生态建设。产业生态化、生态产业化是提升产业发展质量、促进生态文明建设的重要路径，应协同推进产业发展与生态建设。三是充分考量生态环保。产业发展决不能突破生态底线，必须充分考量生态环境保护，走契合自身实际的绿色发展之路。四是努力创建生态品牌。发展生态经济是发挥生态优势的重要抓手，应在发展生态产业中打响生态品牌，实现生态环境效益和产业发展效益双赢。
（作者为中共湖南省桂东县委书记）
《 人民日报 》（ 2019年01月18日 09 版）
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