消费增长仍有较大提升空间

2018年，我国消费市场保持平稳发展，对经济增长的基础性作用不断增强，消费的增长仍有很大的提升空间

站在岁末年初的节点回望2018年，消费总体形势表现良好，对经济增长的基础性作用不断增强。

从总体态势上看，2018年以来，我国消费市场保持平稳发展。剔除汽车、通信器材商品消费增速下降的短期影响，消费的总体增长动力仍然较为强劲。5年多来一直领跑的消费亮点仍然保持较高的增速，即使在社会消费品零售总额月度增速最低的11月份，建筑及装潢材料类增速仍旧保持9.8%，接近两位数的增长；日用品类、家用电器和音像器材类商品消费增长速度更分别高达16%和12.5%。

另一方面，消费结构升级的特征非常明显。恩格尔系数，即食品类消费占人均消费支出的比重，不仅从2017年就已经进入了联合国划分的20%—30%的富裕区间，而且在2018年前三季度又继续下降到28.5%。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医疗保健消费占人均消费支出的比重分别为10.9%和8.9%，而衣着类消费占人均消费支出的比重仅为6.5%，表明我国消费结构正从商品消费为主转为商品消费与服务消费双轮驱动，人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。

如果把消费与投资和净出口对经济的贡献相比较，2018年前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率高达78.0%，比资本形成总额对经济增长贡献率高出46.2个百分点，自2011年以来一直保持经济增长的第一拉动力地位。

经济稳增长目标能否实现，关键在于消费是否能继续走稳。尽管当前经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，但是消费增长的积极因素仍然很多。虽然当前消费贡献率已经很高，但是消费率，即最终消费占GDP的比重，刚刚超过50%，与欧美等发达国家消费率高达80%—90%相比，我国消费的增长仍有很大的提升空间。

此外，中央经济工作会议已经顺应消费结构升级的大趋势，从提升消费能力、商品和服务供给补短板、加快基础设施及公共服务建设和改善消费环境等方面做了重要部署，2019年消费平稳增长态势仍然可期。

（作者为中国贸促会研究院国际贸易研究部主任）

（本报记者韩春瑶采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 10 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)