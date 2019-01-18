11个城市试点中选药品价格平均降52%

3月下旬，患者将陆续用上试点采购药品

药品如何降价不降质？对中选企业和中标品种采取两个“全覆盖”：省级药监部门对中选药品现场检查全覆盖，专门药品检验机构对中选药品质量检验全覆盖

本报北京1月17日电 （记者李红梅）北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市将开展国家组织药品集中采购和使用试点工作。去年12月，试点地区集中招采中选结果已公布，25个品种中选，平均降幅达52%，最高降幅达到96%。从3月下旬开始，11个试点城市开始实施中选结果，患者将陆续用上试点采购的药品。

17日下午，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家医疗保障局副局长陈金甫、国家卫健委医政医管局局长张宗久、国家药监局药品监督管理司司长袁林，解读了试点跨区联合带量采购、降价不降质、创新药款结算方式等内容和创新做法。

——此次试点与以往药品集中采购有什么不一样？不同于以往以省为单位的药品集中采购模式，此次国家试点由国家拟定基本政策、范围和要求，国家成立试点工作小组，试点工作小组办公室设在国家医保局。以联盟地区公立医疗机构为集中采购主体，委托阳光采购平台进行操作，探索跨区域联盟集中带量采购。

此次试点中，对有资格入围采购的药品要求较高，均为通过质量和疗效一致性评价的仿制药，和原研药同台竞争，实现替代，目的就是明显降低药价，减轻患者药费负担。

具体采购措施有四方面：带量采购，以量换价，按照试点地区所有公立医疗机构年度药品总用量的60%—70%估算采购总量，进行带量采购；招采合一，保证使用；确保质量，保障供应，对中选药品生产、流通、使用进行全链条质量监管；保证回款，按不低于采购金额的30%提前预付给医疗机构，有条件的城市可试点医保直接结算。

整个试点工作分三个阶段，第一阶段为集中招采阶段，去年12月已经进行，药品中选结果已经公布，25个产品中选，平均降价幅度52%。第二阶段为中标结果的落实和配套。第三阶段为评估、总结阶段。

——药品如何降价不降质？对中选企业和中标品种采取两个“全覆盖”：省级药监部门对中选药品现场检查全覆盖，专门药品检验机构对中选药品质量检验全覆盖。对通过一致性评价的产品和企业进行鼓励，支持企业扩大产能， 新增生产能力和生产场地，保障中标产品的供应。

中选药品将在试点地区公立医疗机构优先使用，确保1年内完成合同用量。卫生健康部门明确，不能以费用控制、药占比和医疗机构品规数量等，影响中选药品的合理使用与保障供应。同时，要求公立医疗机构优化用药结构，将中选药品纳入医疗机构药品处方集和基本用药供应目录，按通用名开具处方，确保优先用中选药品。

如果购买试点集中招采药品，患者要出多少钱？此次试点探索“三医”联动的医保支付标准，同一通用名下的药不再分原研药和仿制药两个价格。患者使用价格高于支付标准的药品，超出支付标准的部分由患者自付。价格差异较大的，可在2—3年内调整到位，并制定配套政策措施。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)