去年完成承包地确权登记面积14.8亿亩

本报北京1月17日电 （记者高云才、郁静娴）按照扩面、提速、集成要求，农村改革在关键处精准发力，呈现整体推进、重点突破的新态势。截至目前，我国已划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区9.3亿亩，完成水稻、小麦和大豆划定任务。2019年要全面推进粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定，确保完成10.58亿亩划定任务。中央明确，到2020年确保建成8亿亩高标准农田。

农村土地改革制度稳妥推进。截至2018年底，我国完成承包地确权登记面积14.8亿亩，占承包地实测面积的89.2%，30个省份已报告基本完成。农村集体产权制度改革深入推进。2018年，我国全面开展农村集体资产清产核资，农村集体产权制度改革试点涉及近1000个县，首次为农村集体经济组织颁发登记证书，13万多个集体经济组织完成改革任务。

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)