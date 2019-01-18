科伦坡港口城项目工地上，4艘大型耙吸挖泥船正在吹沙。

新华社发

项目现场，施工人员正在交流。

本报记者 苑基荣摄

科伦坡港口城项目航拍图。

中国交建供图

■两年前还是一片汪洋大海，今天映入眼帘的已是269公顷的陆地。

■项目将带动二级投资超过130亿美元，为当地创造8.3万个稳定就业机会。

■“该项目是中斯共建‘一带一路’的典范，将有力促进两国关系的发展。”

1月16日，由中国交通建设股份有限公司（中国交建）与斯里兰卡政府联合投资开发建设的科伦坡港口城项目陆域形成完工仪式在科伦坡隆重举行。

伴随着三声鸣笛，在科伦坡港口城承担吹沙填海任务的大型挖沙船“新海龙”号停止管吹。中国交建科伦坡港口城项目公司总经理江厚亮宣布，科伦坡港口城269公顷的填海土地已全部形成，较计划提前了两个月。这意味着，中斯共建“一带一路”的重点项目——科伦坡港口城取得重大进展，为后续二级开发打下坚实基础。

将为科伦坡打造一个全新的中央商务区

两年前，本报记者在当地采访时，从科伦坡的地标灯塔望去还是一片汪洋大海，今天映入眼帘的已是269公顷的陆地。站在位于海边的完工仪式现场，向陆地望去，一片巨大的沙海取代波涛汹涌的海洋，沙海尽头是一座座高楼大厦。从港口城新建的沙盘模型看，269公顷土地犹如一头大象的头部，镶嵌在科伦坡最繁华的市区，象鼻部分是游艇码头，整体建筑高度从陆地到海洋依次递减，海洋景观尽收眼底。

为什么要以填海造地的方式建造一座港口城？斯里兰卡位于印度洋航道的中心点，“建造一座新的港口商业新城，能够填补新加坡与迪拜之间金融中心的空白，提升科伦坡的国际地位”，斯里兰卡大都市和西部省发展部科伦坡港口城项目总监尼哈·费尔南多对本报记者说，港口城项目精准对接斯里兰卡“大西部省”国家发展战略，将促进斯里兰卡国家经济发展，为民众创造就业机会。费尔南多表示，“该项目是中斯共建‘一带一路’的典范，将有力促进两国关系的发展。”

中国交建科伦坡港口城项目工程建设总负责人王昊对本报记者说，作为中斯两国“一带一路”建设的重点合作项目，该项目不仅是中资企业在斯里兰卡最大投资项目，也是斯里兰卡单体最大的外商投资项目，项目一级投资约14亿美元，将带动二级投资超过130亿美元，规划建筑面积超过570万平方米，为当地创造8.3万个稳定就业机会。

按照规划，科伦坡港口城项目毗邻科伦坡中央商务区核心，是科伦坡中央商务区的延伸。从2014年9月动工，该项目的整体开发时间约25年，将为科伦坡打造一个全新的中央商务区。该项目建成后将有超过25万人在此工作生活，成为南亚地区的一座世界级都市。美国《福布斯》杂志将其评为“影响未来的五座新城”之一。

科伦坡港口城项目向前迈进了一大步

“沧海”变“桑田”已经成为现实。中斯建设者们为此付出了艰辛努力：科伦坡港口城项目填海造地过程中，中企旗下的“浚洋1”“万顷沙”“新海凤”“新海龙”4艘超大型耙吸挖泥船，不分昼夜来往于取砂区和吹填施工现场，日吹填工程量高达25万立方米，一天内可将一个标准足球场堆高35米。该项目累计完成7400余吹填船次，完成回填工程量达7100万立方米。

随着填海造地完工，科伦坡港口城项目向前迈进了一大步。从完工现场看去，填海工程外围全长3245米的防波堤仍在紧张施工建设中，各种大型机械依然各就各位。据悉，防波堤目前完成2800米，防波堤内，约2公里长、科伦坡市区唯一的沙滩雏形初现。

据介绍，科伦坡港口城项目总体规划分为五个部分：从陆地到海洋依次是游艇码头区、金融区、中央公园、国际品牌带动区和宜居生活岛。目前码头区已经初具雏形，二级开发招商已经提上日程。

在国际上缺少可借鉴的开敞式人工岛建设研究和工程实践的情况下，中国企业开展了印度洋季风期环境下的人工岛开敞式建设关键技术研究和工程应用课题，对设计技术和生产技术进行系统性融合和创新，包括引进扭王块200吨大型机械臂可视化安装施工工艺、可视化埋破系统施工技术等。江厚亮表示，填海工程完工不仅标志着整体项目工程取得重大进展，也是中国技术在世界舞台上的一次完美展现。斯里兰卡大都市与西部发展部长拉纳瓦卡说，“科伦坡港口城项目创造了技术奇迹，也是斯里兰卡有史以来最壮观的发展项目，将助力科伦坡成为南亚重要的经济中心。”

中国驻斯里兰卡大使程学源对本报记者表示，269公顷新土地是中斯友谊的见证，作为造福斯里兰卡社会的民心工程，科伦坡港口城项目将成为斯里兰卡经济发展的新引擎。

（本报科伦坡1月17日电）

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《 人民日报 》（ 2019年01月18日 03 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)