原标题：发改委：2018年中国人均GDP接近1万美元

日前，全国政协副主席，国家发改委党组书记、主任何立峰发表题为《促进形成强大国内市场 大力推动经济高质量发展》一文中指出，预计2018年人均国内生产总值可接近1万美元。

何立峰指出，社会消费品零售总额由1978年的1559亿元增长到2018年的超过38万亿元，年均增速约为15%，消费对经济增长的贡献率自2015年以来保持在50%以上，消费能力提升带动消费升级的趋势日益明显。同时，要积极开发新型、前沿信息产品，推动基于网络平台的消费成长，有望推动智能化、信息化、体验式消费形成新趋势，不断壮大消费新增长点。

(责编：杨曦、仝宗莉)