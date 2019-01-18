摘帽之后要在巩固提高上下功夫

■确保脱贫之后不返贫，任务依然艰巨，不能有“歇一歇”“等一等”的想法

■摆脱贫困，让振兴乡村有了一个更好的基础，新征程仍须撸起袖子加油干

所驻的村终于脱贫出列！

笔者加入的驻村干部微信群里，不时有人出来道别。聊天中，有驻村干部透露，脱贫后村里的扶贫力度小了不少——不仅驻村干部人数少了，继续驻村的也松劲了，有的村甚至不再对脱贫户做收入统计……

这种脱贫后的懈怠苗头，在一些贫困地区或多或少地存在。有的驻村干部认为，为完成脱贫任务，加班加点大干苦干了好几年，如今终于光荣摘帽，于是有了在“功劳簿”上好好歇歇的想法；有的驻村干部觉得，脱贫前，有明确的任务，有严格的考核，不好好干过不了关，如今终于过了脱贫关，之后要怎么干先等等看，等着上级出政策、给项目……

今明两年，剩余的贫困县将全部摘帽，确保脱贫之后不返贫，任务依然艰巨。不能有“歇一歇”“等一等”的想法。

从消除贫困的长远目标看，摘帽出列绝非到了终点站，接下来仍需要下大力气巩固脱贫成果，提高脱贫质量。

一些贫困群众脱贫基础并不牢固，当现有的政策帮扶“吊针”拔掉后，返贫的可能性还不小，迫切需要提早谋划，防范返贫。

毋庸讳言，一些贫困县、贫困村、贫困户的脱贫长效机制有待健全。比如一些贫困群众内生动力和自我发展能力还比较弱，一些地方产业扶贫基础不扎实，影响贫困群众增收。一些地方易地扶贫搬迁配套产业和促进就业跟不上，后续脱贫缺乏支撑等。这些问题和隐患，都需要接下来加力解决。

事实证明，摆脱贫困，让振兴乡村有了一个更好的基础，但要实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，还有很长的路要走。

因此，打好打赢脱贫攻坚战，需要一鼓作气。摘了帽，不能摘责任、摘政策、摘帮扶、摘监管，要进一步查漏补缺，固富增效。

脱贫攻坚，让贫困地区振兴乡村站上了新起点：很多贫困村路通、水通、电通、网通，生产生活条件有了很大改善，产业有了一定的基础，干群关系显著改善。很多贫困地区焕发出前所未有的活力与希望。这个时候，更不能脱贫即安，而要乘势而上，继续保持攻坚的精神状态，继续用五级书记抓扶贫的劲头真抓实干。

一句话，摘了帽，仍要鼓足精气神！摆脱贫困，只是新征程的开始，我们还需撸起袖子加油干！

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 18 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)