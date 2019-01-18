从细微处感知百姓冷暖，注重解决实际问题，办法总比困难多
近年来，我国住房保障网越织越密，让不少家庭圆了安居梦。不过，在一些大城市特别是一线城市，中低收入群体的住房租赁需求依然难以得到很好的满足。有机构调查显示，月租金超过6000元的房源，明显供大于求；在3000—6000元这一区间，供不应求；而月租在3000元以下的区间，供应不足需求的一半。可见，住房租赁市场的供需矛盾主要反映在中低收入群体上。
究其原因，一是公租房从建设入市到形成有效供给需要时间，短期内难以产生规模效应。此外，有的城市公租房比较偏远、配套不完善，减弱了吸引力。再有，一些地方租赁市场的供给侧创新“向上看”的多，“向下看”的少，比如近年来逐渐兴起的分散式长租公寓，通过重新装修、增值服务，优化了租房品质，此举在某种程度上增加了高收入群体的租赁供给，反而挤出了中低收入群体的租赁供给。
如果不能有效填补中低收入群体租房的供给缺口，那么违建群租房的安全隐患就很难根治，年轻人、新市民的幸福感也许会逐渐削弱，租金可能形成的挤出效应也不利于拉动消费。补齐中低收入群体租赁短板，亟待多些像水泥管房这样的有针对性的创新。
多些“向下看”的租赁创新，首先需要对市场做更深入细致的研判。中央经济工作会议明确2019年要“完善住房市场体系和住房保障体系”，住房与城乡建设部把加快解决中低收入群体住房困难、解决新市民住房问题列为今年重点工作、中心任务，都说明中低收入者的住房问题越来越受到重视。各地要利用良好的政策氛围，对中低收入者租赁缺口到底有多大，痛点集中在哪儿，如何精准供给等问题，做更广泛的摸底调查，结合地方实际设定更加科学合理的政策目标和发展规划。
多些“向下看”的租赁创新，更要发挥市场主体的作用。租赁机构等主体对市场感知最为敏锐，长租公寓等新型租赁在机构主导下发展迅速就是例证。租赁短板正是市场蓝海，房地产企业应该目光下移，多开发一些低配版长租公寓以满足更多中低收入群体的租赁需求。
多些“向下看”的租赁创新，也需要政府更多政策支持。比如通过税收减免等优惠政策，鼓励机构和个人将房子出租给中低收入者；细化住房租金专项附加扣除政策，使业主在租期内不能随意提高租金，切切实实让中低收入群体从中受益。
满足群众住有所居的需求，要做的事情有很多。经常了解民意，从细微处感知百姓冷暖，注重解决实际问题，办法总比困难多。
《 人民日报 》（ 2019年01月18日 19 版）
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