着力构建良好营商环境

王文涛

诚信守约的人文环境是良好营商环境的应有之义。在这一点上，首先是政府要讲诚信、守约定，第二是领导干部在招商引资过程中与投资者之间，要按照构建亲清新型政商关系的要求行事

什么是良好的营商环境？我认为主要体现在：高效透明的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守约的人文环境和绿水青山的生态环境。优化营商环境要久久为功，在这四个方面持续发力。

一个地方的营商环境好不好，首先看的就是政务环境是否高效透明。刚才我们看了深化作风整顿优化营商环境明察暗访专题片，有的领导干部独断专行，所有事情一个人说了算；有的领导干部琢磨的不是“简政放权”，而是“设卡添堵”。凡此种种，都是政务环境不透明的表现。不透明的政务环境就会滋生权力寻租空间，投资者遇事就要打点、办事就要找人，这样的政务环境又何谈高效？因此，我们要大力推进“放管服”改革，建立权力清单和负面清单、持续简政放权，以放为原则、不放为特例，打造高效透明的政务环境。

公平正义的法治环境是良好营商环境的一个重要维度。法治化环境最能聚人聚财、最有利于发展。我们要把法治作为一种基本思维方式和工作方式，能让投资者看到稳定的预期，让他们放心投资兴业。政府部门要带头守法，行政诉讼案件一旦法院终审判决生效后，即使输了也要坚决执行；领导干部处理复杂问题时要依法办事，不能动不动就讲摆平、搞定。我们还要严防部门利益法制化、执法工作随意化的倾向。

诚信守约的人文环境是良好营商环境的应有之义。在这一点上，首先是政府要讲诚信、守约定。招商谈好的条件就要遵守，而不是随意变卦；新官要依法理旧账，而不是置之不理。第二是领导干部在招商引资过程中与投资者之间，要按照构建亲清新型政商关系的要求行事。在项目引进和落地头尾两个环节，要“亲”。来的都是客，要热情接待、尽心服务那些对黑龙江有投资意向的客商，不能冷冰冰拒之门外。在中间的商务谈判环节，要“清”。具体的土地出让价格、项目优惠政策等，交由职能部门根据市场情况去谈判、博弈，而不是领导一句话就定下来。这个环节要充分体现市场配置资源的决定性作用。

同时，我们还要打造绿水青山的生态环境。这里既包括风清气正的政治生态，也包括良好的自然生态。新一届省委大力抓政治生态，取得了很好的成效。我们还要注意到，外来投资者在考察时不仅看一个地方是否宜业，还注重是否宜居。黑龙江自然生态良好，我们要保护好、利用好这一优势。

习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上，提出了6个方面的要求，其中第一个要求就是“以优化营商环境为基础，全面深化改革”。省委、省政府以习近平总书记的重要讲话精神为遵循，结合全省工作实际，以机构改革为契机，成立了省营商环境建设监督局。要坚持问题导向，发挥好这个机构建设和监督的核心职能，促使全省营商环境更好更优，推进黑龙江全面振兴、全方位振兴。

——黑龙江省省长王文涛日前在全省深化机关作风整顿优化营商环境警示教育大会上说

（本报记者 吴齐强 柯仲甲整理）

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)