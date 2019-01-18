村级河长人数众多、分布广泛，触觉灵敏、贴近群众，可说是监测河湖生态环境的“末梢神经”

“当河长意味着责任，但其实也是一个解压的过程。我就喜欢没事儿到河边走一走、看一看，既能随时发现问题，也能让心情变得舒畅。”迎着冬日里京郊的寒风，村级河长李敬媛将红色围巾紧了紧，一席话显得有些感性。

今年55岁的李敬媛是北京市通州区宋庄镇双埠头村党支部书记，2017年初成为小中河的村级河长，负责约1公里长的河段。作为北运河的主要支流之一，小中河具有重要的生态涵养功能。当上了这条河的河长，让她这个土生土长的双埠头村民深感担子不轻：“我从小在河边长大，对小中河有着特殊的感情。这两三年，亲眼看到河边环境越来越好，真是发自内心感到高兴。”

沿着小中河东岸便道自北向南步行，河中水量不大，但流水潺潺、水质透明，河道护坡干净整洁，两岸林木高大挺拔。冬季北方河流疏朗开阔的景观，为巡河过程增添了一分独特感受。走近一处排水口，李敬媛停下了脚步：你看，现在排到河里的水多干净，都是经过专门处理的。循着她的手所指方向，就在一旁的污水处理站映入眼帘。这处污水处理站建成投用后，每天能处理600吨污水；而在此之前，附近村庄每天产生的生产生活污水基本全部直排入河。

李敬媛回忆，小时候的小中河还可以洗衣洗菜，水流清澈。但随着经济社会快速发展，双埠头村人口聚集、产业密布，环境污染也随之加剧。到上世纪90年代，小中河已是污染严重、气味熏鼻，河道遍布垃圾，没有人愿意在河边行走。就在两三年前，这里的河段还属于黑臭水体。经过综合整治，河流恢复了应有的样貌，极大改善了人居环境。小中河由清变浊再变清，让大家充分认识到加强环境治理、做好生态修复的意义，也为进一步落实好河长制增添了动力。“有没有河长，有啥不一样？”李敬媛的回答十分肯定：“当然不一样。”她自豪地介绍，一开始会发动党员、村民代表参与巡河，但逐渐越来越多的人自发参与进来。“我的电话在河长公示牌上，现在老百姓都替我巡啦，一有问题就告诉我了！”

2016年底，《关于全面推行河长制的意见》发布实施，明确提出全面建立省、市、县、乡四级河长体系，而“村级河长”并不在其列。2017年，北京升级发布《北京市进一步全面推进河长制工作方案》，实施范围包括全市所有河流、湖泊、水库，并立足首都实际下沉一级，创新设立村级河长。目前，北京已经全面建立市、区、乡镇（街道）、村四级河长体系，共有各级河长近6000名。以通州区为例，2018年村级河长共完成巡河逾3.9万次。在河长体系中，村级河长无疑处于末端位置。然而，他们人数众多、分布广泛，触觉灵敏、贴近群众，可说是监测河湖生态环境的“末梢神经”，有效推动了河湖环境的持续改善。

党的十九大报告指出，“还自然以宁静、和谐、美丽”。河川之危、水源之危，是生存环境之危、民族存续之危。珍惜大自然赐予的绿色财富，以实际行动保护好江河湖泊，人人有责。激活河长制的“末梢神经”，带动更多人守护碧水清流，我们的家园就会更加美好。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)