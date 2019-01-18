原标题：多省提出2019年经济目标 设定区间值成一大特点

多省设定经济增速目标为区间值证券时报记者

本周起，全国进入地方两会时间。截至目前，已有13个省市公布了2018年的经济“成绩单”和2019年目标。从各省市公布的2019年GDP增速预期目标来看，设定增长区间目标也成为今年的一大特点。

如何实现经济的平稳运行，记者梳理发现，不少地区投资方向着力在高新技术产业、战略新兴产业，欲在培育“双高”企业和“专精特新”的隐性冠军。

据记者观察，13份政府工作报告里，北京、福建、河南、安徽、湖北等地均将增速目标设定为一个区间。

北京市发改委表示，2019年GDP预期增速目标安排在6%~6.5%，既为功能疏解、环境治理、结构调整留出更大空间、腾出更多精力，也有利于体现稳中求进、稳字当头的工作基调，合理引导市场预期。

安徽省发改委主任张天培也表示，2019年安徽全省经济增速设定为7.5%~8%，总的考虑是，坚持稳中求进总基调、体现合理性，落实高质量发展根本要求、体现导向性，着眼全面建成小康社会、体现衔接性。

此前的多次经济会议上，均传递了实施区间调控的重要信号。在我国面临的国内外形势日趋复杂的背景下，或将是政府“允许经济增速有一定的弹性浮动”的主要考虑。

中央经济工作会议要求，要统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

如何在今年经济工作安排中落实会议精神，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，推进供给侧结构性改革，各地拿出了真招实招。

福建省政府工作报告指出，今年福建将着力创新驱动，培育高质量发展新引擎。大力培育“双高”企业和“专精特新”的隐性冠军，新增高新技术企业350家、高成长企业70家。持续加大财政奖补力度，建立创新激励与企业财税贡献、产出、研发投入等绩效挂钩机制，力争全省研发投入增长22%以上。同时，通过着力转型升级，强化高质量发展新支撑。今年福建将推动制造业高质量发展，实施百亿龙头成长计划，力争主营业务收入超百亿元企业达45家；加快培育18个以上产值超千亿产业集群；实施万亿有效投资计划，重点抓好投资超百亿的制造业项目，推动100个省重点产业项目建成或部分建成。推进新兴产业倍增工程，力争战略性新兴产业增加值超5000亿元。

河南省政府工作报告中指出，河南将深化投融资体制改革，继续优化投资项目审批，大力推广多评合一、企业投资项目承诺制等模式，一般性企业投资项目全流程审批时限压减至100个工作日以内。用好用足地方政府债券政策，支持发行企业债券、双创专项金融债券和孵化专项债券。

湖北是截至目前唯一一个调高经济增速目标的省份。湖北省政府工作报告指出，推动军民融合深度发展，支持武汉、襄阳、宜昌、孝感等地创建国家军民融合创新示范区。支持荆门建设通用航空产业综合示范区。支持随州建设国家应急产业示范基地。推动先进制造业与现代服务业深度融合。深入推进楚天云建设。加快5G产业化进程。

(责编：杨曦、仝宗莉)