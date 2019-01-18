原标题：去年税收收入增长9.5% 个税改革3个月减税1000亿

1月17日，全国税务工作会议在北京召开。会议指出，全国税务部门圆满完成2018年税收收入任务和减税目标。2018年组织税收收入(已扣减出口退税)137967亿元，比上年增长9.5%，全国共办理出口退税15014亿元，增长9.7%。2018年10月1日起个人所得税第一步改革施行3个月，减税约1000亿元，7000多万个税纳税人的工薪所得无需再缴税；新出台的支持创新创业税收优惠政策减税约500亿元。

会议指出，2018年，全国税务系统圆满完成税收收入任务和减税目标，进一步优化了税收营商环境，推动完善了税制体系，提升了税收法治化水平，扩大了税收国际影响力，增强了干部队伍凝聚力战斗力，为推进国家治理现代化作出了积极贡献。

圆满完成2018年税收收入任务和减税目标。2018年，税务部门坚持依法征税和科学统筹，组织税收收入(已扣减出口退税)137967亿元，比上年增长9.5%，全国共办理出口退税15014亿元，增长9.7%。同时，全国税务系统不折不扣坚决落实好党中央、国务院出台的减税政策，超额完成全年减税目标，有效缓解了企业生产经营困难，有力支持了“六稳”工作的推进。2018年5月1日起实施的增值税三项改革平稳有序推进，5-12月降低增值税税率减税约2700亿元，制造业减税占35%；统一小规模纳税人标准惠及50万户纳税人，减税约80亿元；办理留抵退税1148亿元；10月1日起个人所得税第一步改革施行3个月，减税约1000亿元，7000多万个税纳税人的工薪所得无需再缴税；新出台的支持创新创业税收优惠政策减税约500亿元。落实减税政策认真高效，体现为“两降一升”：税收增速逐步下降，由前4个月的16.8%回落到后8个月的5.2%，减税效应持续显现，纳税人投诉量下降11%，纳税人获得感进一步提升。

持续推进“放管服”改革优化税收营商环境。2018年，全国税务部门连续第五年开展“便民办税春风行动”，制定进一步优化税收营商环境五年行动方案和深化“放管服”改革五年工作方案，共计出台120条具体措施。各级税务机关下大力气破解企业“注销难”问题，10-12月超过88万户纳税人享受了税务注销“免办”和“即办”服务；小规模纳税人自开票试点和取消发票认证范围“双扩大”惠及1100万纳税人；电子发票开具份数首次超过纸质发票，便利了纳税人和消费者；部署开展“新机构、新服务、新形象”活动，出台进一步支持和服务民营经济发展的26条措施；认真落实两次提高出口退税率政策，提高退税服务水平，审核办理正常退税时间平均由13天缩短至9.7天。第三方机构开展的纳税人满意度调查结果显示，2018年纳税人满意度得分84.82分，比上次调查提高了1.21分；世界银行发布的《2019年营商环境报告》显示，我国纳税指标排名比上年提升了16位。

全面打赢国税地税征管体制改革攻坚战。国税地税征管体制改革力度规模之大、涉及范围之广、触及利益之深前所未有。各级税务机关均成立了改革工作小组和改革办，层层派驻3477个联络(督导)组，总局相继下发36份联络督导清单对350项工作任务进行具体部署，统一制作了420份指导性意见、基本原则乃至操作模板等，编制了涵盖近700个具体改革事项的总台账，挂图作战、对表推进，确保改革平稳有序开展。全国省市县乡近2.3万个新税务局(分局、所)逐级统一顺利挂牌，各级税务局和内设机构、派出机构、事业单位得到较大幅度精简，优化了机构设置和职能职责，初步构建起优化高效统一的税收征管体系，切实增强了纳税人和缴费人获得感。

会议指出，中央经济工作会议对当前国内外形势作了深刻分析，对今年经济工作作出了全面部署，税收在国家治理中的作用更加凸显，税收社会共治的基础越发坚实，给新税务带来前所未有的机遇。同时，新税务还面临前所未有的挑战，税制改革任务越来越重，征管服务方式优化迫在眉睫，带好队伍的责任越来越大。

会议要求，2019年，全国税务系统要突出确保减税降费政策措施落地生根这个主题，聚焦圆满完成预算确定的税费收入任务这一主业，把牢统筹推进优化税收执法方式与健全税务监管体系这条主线，巩固扩大国税地税征管体制改革成果，建设高素质专业化税务干部队伍，开启高质量推进新时代税收现代化新征程，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，为促进经济高质量发展发挥更大作用，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

会议强调，2019年全国税务系统要重点做好以下工作：一是坚决做到“两个维护”；二是确保减税降费政策措施落地生根，促进经济高质量发展；三是确保圆满完成预算确定的税费收入任务，为经济社会发展提供财力保障；四是优化税收执法方式，健全税务监管体系；五是坚持优化完善再升级，不断巩固和扩大国税地税征管体制改革成果；六是进一步加强国际税收合作，推动全方位对外开放；七是激发活力提高素质，切实加强税务干部队伍建设；八是毫不放松推进税务系统全面从严治党，着力营造风清气正的良好政治生态。

会议要求，各级税务机关要把确保减税降费政策措施落地生根作为今年税收工作的主题，摆在议事日程的突出位置，进一步减轻企业负担、激发微观主体活力、促进经济增长。要牢固树立落实减税降费政策是硬任务的理念，深入开展减税降费政策宣传解读，采取更加有效的服务举措便利纳税人享受优惠，进一步扩大纳税资料备案改留存备查范围、申报即享受优惠等举措，做到该简化的程序简化，能精简的资料精简，努力使应享受优惠的每一名纳税人和缴费人都便捷享受。税务总局已经成立了实施减税降费工作领导小组，各地也要成立领导小组，对减税降费落实情况实行层层负责制，确保落地、落细、落实。

会议要求，各地税务机关要确保完成预算确定的税费收入任务，积极参与税费预算编制和调整，认真做好减税降费规模测算等工作。要进一步牢固树立收入任务观，税费收入预算一旦确定，就要不折不扣坚决完成，确保国家税费收入安全。同时要坚决防止和纠正收“过头税费”，做到依法规范征税收费。

会议指出，2019年，税务部门将以“新税务 新服务”为主题，连续第六年开展“便民办税春风行动”，再集成推出系列便民办税服务措施。各级税务机关要不断优化税收执法方式，坚决防止简单粗暴执法，坚决防止不顾实际情况“一刀切”执法；要进一步加强税收风险管理，既提高风险防范的精准性，又减少对纳税人不必要的干扰；要继续联合有关部门，聚焦“假企业”“假出口”深入开展打虚打骗两年专项行动，严厉打击涉税违法行为。

(责编：杨曦、仝宗莉)