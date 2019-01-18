原标题：遭“花总”曝光 上海两酒店再被罚

昨天下午，上海浦东新区卫生和计划生育委员会监督所负责人接受北京青年报记者采访时表示，近日，监督所对此前网友“花总丢了金箍棒”举报的14家酒店中，位于浦东新区的两家——浦东丽思卡尔顿酒店和上海文华东方酒店进行了抽检，提取了酒店内杯具、被套、枕套等样品。经检测，发现两家酒店存在顾客用具不符合卫生标准的问题，卫生部门对两家酒店分别做出罚款5000元的处罚。

北青报记者在上海浦东新区行政处罚公示信息官方网站看到，1月11日，上海市浦东新区卫生和计划生育委员会依据《上海市传染病防治管理办法》第四十二条，对浦东丽思卡尔顿酒店做出了罚款5000元的处罚。其违法事实表明，该酒店“为顾客提供的顾客用具（被套）不符合国家卫生标准，其行为涉嫌违反了《上海市传染病防治管理办法》第十七条第二款规定，根据《上海市传染病防治管理办法》第四十二条的规定，应予处罚，建议立案调查”。

但对于上海文华东方酒店的处罚结果尚未公示，上海浦东新区卫生和计划生育委员会监督所负责人向北青报记者表示，两家酒店的处罚结果已经生效了，只不过部分公示信息还需要时间发布，两家酒店的处罚依据是一致的，处罚金额也均为5000元。

此前“花总”发布曝光视频后，两家酒店曾于去年12月4日因“未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁，或重复使用一次性用品用具”被处警告和罚金2000元的处罚。文/本报记者 屈畅

(责编：仝宗莉、杨曦)