原标题：央企缘何收入利润连创新高？新考核指标指挥棒生效

央企缘何收入利润连创新高？新考核指标“指挥棒”生效

过去国企只讲速度与规模，如今国企要讲质量与效率。

1月17日，在国新办举行的发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，2018年中央企业营业收入和净利润均实现两位数增长，营业收入同比增长10.1%，净利润同比增长15.7%，收入利润创历年最好水平。

“好成绩的背后，是央企考核指标向高质量发展转变的结果。”1月17日，中国企业研究院首席研究员李锦向记者表示，2018年国资委在央企负责人工作会议第一次提出要建立质量指标体系，如今第一次公布了四大指标数据。

按照彭华岗公布的数据，央企利润率超过产值增长率6.6个百分点，成本增速低于收入增速0.4个百分点，“两金”增幅低于收入增幅3.4个百分点，负债率下降0.6个百分点，这两年央企在新的考核指标体系下，正实现向高质量发展迈进。

连创新高的背后

2018年，中央企业累计实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%；实现增加值7.1万亿元，同比增长8.1%；实现利润总额1.7万亿元，同比增长16.7%；实现净利润1.2万亿元，同比增长15.7%；归属于母公司所有者的净利润6100.1亿元，同比增长17.6%；上交税费总额2.2万亿元，同比增长5.7%。

显然，这个成绩在经济下行压力中显得颇为醒目。

记者了解到，受2008年金融危机冲击，全球经济进入了缓慢而漫长的恢复期。国资委带着中央企业打了好几年的保增长战役，自2017年以来才进入稳增长阶段。

2018年重组合并后的96家央企交出的成绩更为突出，再创历史最好水平。除了税金贡献外，划转部分国有资本充实社保基金，完成18家中央企业股权划转，划转规模达750亿元。

央企效益连续创新高的秘密是什么？李锦认为有六大因素助力：一是供给侧结构性改革的红利，“处僵治困”纳入专项工作范围的企业比2017年减亏增利373亿元，比2015年减亏增利2007亿元。二是核心业务盈利能力增强，2018年中央工业企业完成固定资产投资1.9万亿元，同比增长6.2%，增幅高于中央企业平均水平；增利额占中央企业净利润增量的67.4%。三是调整产品结构，开拓新兴市场，市场份额不断提升。四是国企改革起了作用，赋予企业更大自主权。五是深挖内部潜力，压减一般性管理费用和非生产性开支。六是强化上市公司管控，加大亏损上市公司治理力度，23户上市公司前三季度整体同比减亏91%，其中11户扭亏为盈。

彭华岗表示，央企过去几年所做的“提质增效”发挥了重要作用。据彭华岗透露，2018年，39家企业营业收入同比增幅超过10%，其中18家企业同比增幅超过20%；53家企业利润总额同比增幅超过10%，其中28家企业同比增幅超过20%。

另外，2018年中央工业企业成本费用增速低于收入增速0.4个百分点，百元营业收入支付的成本费用同比下降0.4元，成本费用利润率同比提高0.6个百分点。中央企业“两金”占流动资产比重同比下降0.4个百分点，“两金”增幅低于收入增幅3.4个百分点。

至于负债率，此前这一数据很少公开，外界曾推测央企负债率在60%-70%之间，根据彭华岗的介绍，截至2018年底，中央企业平均资产负债率降至65.7%，同比下降0.6个百分点，50家企业降幅超过1个百分点。

从管资产向管资本转变

“2018年底的中央工作会议对改革的表态比上年经济工作会议更加积极与严肃，意味着2019年改革力度有望超出预期。”李锦认为，国企改革是带头的改革，国资委也将敦促央企做出表率。

据彭华岗介绍，今年将有五大改革任务。

一是要加快实现从管企业向管资本转变，总的原则就是要在强化监管、防止流失的前提下，把更多的精力放在增强企业活力、激发企业家干事创业上来。要加快推进国资监管机构的职能转变，完善出资人监督的权力和责任清单，依法落实企业的法人财产权和经营自主权。要创新监管的方式手段，全面建成国资国企在线监管系统，“这项工作我们这几年一直在持续地做，通过建立这个系统，强化事中、事后监管，切实减少事前审批和核准事项。”彭华岗说。

二是加快改组组建国有资本投资运营公司，要继续深化国有资本授权经营体制改革，建立授权调整机制，探索将部分出资人的权力授予试点企业；要推动国有资本投资运营公司的组织构架、管控模式的改革。

三是要积极推进混合所有制和股权多样化改革。对于国有资本投资运营公司的出资企业，对主业处于竞争领域的商业类企业，要鼓励加大混合所有制的改革力度，进一步扩大重点领域的混改试点；要以混促改，加快转换企业经营机制，特别是要在完善公司治理、市场化选人用人、加强激励有效性等方面取得实质性的进展。同时，也要进一步探索中央企业集团层面的股权多样化，要积极探索有别于国有独资企业的公司治理和监管模式。

四是要加快完善市场化经营机制，深化落实董事会职权，在授权、放权上取得看得见的进展。要开展三项制度改革的专项行动，推动完善市场化选人用人的激励约束机制，在更大范围、更大力度地推行经理层的任期制和契约化。加快建立职业经理人制度，要积极探索建立与市场接轨的经理层的激励制度，差异化的薪酬体系。

五是要深入推进综合性改革。

“2019年将围绕高质量发展寻求新突破，五大任务，句句都是扣着高质量发展说的”，李锦表示2019年随着国企改革的深入，国资监管机制从管资产向管资本转变，央企考核指标将更加数据化、体系化。

(责编：杨曦、仝宗莉)