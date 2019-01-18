原标题：交通部：今年着力提高综合交通运输网络效率

推进乡镇运输服务站建设，新增通客车建制村5000个，其中贫困地区不少于3000个

加快推进运输结构调整，实施铁路运能提升、水运系统升级、公路货运治理、多式联运提速、城市绿色配送、信息资源整合等“六大行动”

深化收费公路制度改革，继续落实降低过路过桥费用要求，全面推广高速公路差异化收费

当前，交通运输处于基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。新的一年里，交通运输工作将如何贯彻落实中央经济工作会议精神，从哪些方面巩固成绩，并取得新突破？近日，交通运输部新闻发言人吴春耕接受了经济日报记者的专访。

吴春耕表示，2019年交通运输工作将着力提高综合交通运输网络效率，降低物流成本，加快推进现代化综合交通运输体系建设，推动交通强国建设谋好篇、布好局。

加快推进运输结构调整

交通是兴国之要、强国之基。吴春耕表示，2019年要加强贫困地区特别是“三区三州”等深度贫困地区国家铁路网、国家高速公路网等对外骨干通道建设，强化内部通道连接。年底前实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路。推进乡镇运输服务站建设，新增通客车建制村5000个，其中贫困地区不少于3000个。

吴春耕表示，要加快推进运输结构调整，实施铁路运能提升、水运系统升级、公路货运治理、多式联运提速、城市绿色配送、信息资源整合等“六大行动”，特别是抓好进港、进厂、进园区的铁路专用线建设，推动大宗货物中长距离运输更多向铁路、水运转移。

持续降低物流成本

贯穿2019年交通运输工作的一条主线，将是深化交通运输供给侧结构性改革。“要更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，落实中央政策。”吴春耕说，这是当前和今后一个时期深化供给侧结构性改革、推动高质量发展总的要求。

基础设施补短板方面，将持续推进国家高速公路待贯通路段建设、交通繁忙路段扩容改造和普通国省道低等级路段升级改造。加快推进内河千吨级航道和长江干线航道系统治理，加快实施引江济淮航运工程和京杭运河升级改造工程。

降低物流成本方面，深化收费公路制度改革，继续落实降低过路过桥费用要求，全面推广高速公路差异化收费，扎实推进试点省市开展取消高速公路省界收费站工作。

深化市场化改革

深化市场化改革，推进科技创新将为交通运输高质量发展提供新机遇，打开新空间。针对管理体制机制改革，吴春耕表示，将深入推进省、市两级交通运输综合改革试点。推进实施交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革。

对于下一步改革的重点领域，吴春耕透露，将确保按期完成交通运输综合行政执法改革，加快制定相关配套标准和制度。继续深化出租汽车行业改革。推进出入境汽车运输管理改革。推进自由贸易试验区海运试点政策和海事监管制度创新向全国复制推广。

针对如何加快建立和完善交通运输现代市场体系，吴春耕说，要研究制定公路养护企业资质管理规定及资质标准。推进道路客运线路配置和价格机制改革，扩大企业经营自主权。加快网约车合规化进程。

(责编：杨曦、仝宗莉)